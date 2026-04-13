布蘭妮酒駕事件後又進勒戒所 聲明內容曝光

〔記者陳慧玲／綜合報導〕44歲的美國歌手「小甜甜」布蘭妮，3月初因酒駕被捕，現在傳出因藥物濫用問題入院接受治療。她的發言人12日向多家媒體證實，她已主動前往戒毒所接受治療，5月4日則將針對酒駕案出庭。

布蘭妮主動決定前往勒戒所戒毒。（翻攝自IG）

文圖拉縣地方檢察官辦公室發言人向《加州郵報》表示：「針對布蘭妮的酒後駕車案已提交給地方檢察官辦公室，目前正在由我們的檢察官進行審查。」

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前幾天布蘭妮才在社群發文：「當有人試圖把你捧得高高在上…告訴他們低頭鞠躬，如果我曾經讓他們見識過我內心的脆弱。」她的行為舉止多次出現爭議，常在社群拍攝幾近全裸的跳舞影片，或是僅用小花遮蓋三點的照片，常讓網友擔心她的身心狀況，近期她則難得分享和兒子修復親子關係的互動，如今主動決定進勒戒所接受治療，網友都期盼她能朝更好的方向前進。

布蘭妮方面發出的聲明中寫道：「布蘭妮將採取正確的措施，遵守法律，希望這能成為她人生中亟需改變的第一步。希望她能在這段艱難時期得到所需的幫助和支持，她的兒子們會陪伴在她身邊。她的親人將制定一個早就應該實施的計劃，幫助她重獲新生，走向成功。」

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