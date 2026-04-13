TVBS大換血！方念華、謝向榮傳遭裁員 電視台發聲：並無此事

方念華（右）、謝向榮傳遭裁員，TVBS火速發聲明駁斥。（圖本報合成，取自臉書、資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS近日驚傳大規模人事地震，傳聞裁員浪潮直指多位「開台元老」級大咖主播，消息一出瞬間引發媒體業界一陣騷動。TVBS 今（13）日一早火速發布正式聲明，針對方念華、謝向榮等資深主播的去留，以及公司經營權變動傳聞做出一次性回應。

針對外傳資深主播方念華與謝向榮也在裁員名單內，TVBS在聲明中強調完全不屬實，兩位主播並無相關人事異動，並呼籲外界停止轉述未經查證的訊息，避免以訛傳訛。目前謝向榮已否認傳聞，而方念華也持續堅守《Focus全球新聞》主播台，粉碎離職流言。至於57歲的資深主播吳安琪，則已親自證實將告別老東家。她感性表示感謝公司多年的提攜與栽培，TVBS也對其專業投入深表感謝與珍惜。

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吳安琪證實離開TVBS。（翻攝自TVBS）

對於外界關心的「裁員潮」，TVBS確實因應產業結構調整進行了人力優化，以新聞部400餘人的規模來看，年初至今調整幅度約20餘人，強調這是為了接軌數位與AI科技領域的轉型需求。

聲明中更表示，公司整體營運穩健，目前絕無虧損情形，更沒有任何經營權異動的規劃。面對傳統媒體變局，TVBS將重心轉向人才賦能與資源重整，並預告將於本週4月15日舉辦年度品牌發表會，屆時將揭曉下一階段的國際合作布局與新項目，以積極行動展現媒體龍頭轉型的決心。

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