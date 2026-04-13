第11次停駕這裡！白沙屯媽祖再訪苑裡TOYOTA 上萬香燈腳擠爆現場

白沙屯媽祖清晨7點多停駕TOYOTA苑裡營業所。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕苗栗白沙屯媽祖進香活動持續進行中，媽祖鑾轎於12日深夜23時55分正式起駕，大批香燈腳一路隨行徒步南下，展開一年一度的重要宗教盛事。今（13）日清晨隊伍行經苗栗苑裡鎮時，再度出現令人驚喜的停駕畫面。

清晨7時15分左右，媽祖鑾轎突然在TOYOTA苑裡營業所前停下，讓現場信眾相當驚喜。業者見狀立刻燃放鞭炮迎接媽祖到來，隨後鑾轎在7時16分轉向大門進入營業所內停駕休息，現場香燈腳與信眾紛紛歡呼，氣氛十分熱鬧。

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白沙屯媽祖清晨7點多停駕TOYOTA苑裡營業所。（翻攝YouTube）

據了解，這已是白沙屯媽祖近年來第11次停駕在該營業所，不少跟隨進香的香燈腳笑稱「媽祖的老朋友Toyota」，營業所人員也趕緊準備香爐與水果供品迎駕，大批香燈腳隨著鑾轎湧入，將營業所周邊擠得水洩不通，場面相當壯觀。

短暫停留後，媽祖鑾轎於7時31分再次起駕，繼續南下行程，朝北港前進。每年白沙屯媽祖進香路線不固定、全憑媽祖指引，也讓沿途停駕地點常常出現驚喜與話題。

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