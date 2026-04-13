TVBS裁員風暴發酵 作家謝知橋驚吐「好魔幻」

TVBS因傳出裁員成為話題焦點。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T台）近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單鎖定資深元老級主播方念華、謝向榮、吳安琪，謝向榮接受本報獨家專訪否認被裁員，吳安琪則鬆口坦承告別電視圈，一早方念華發文暗示目前仍擔任《Focus全球新聞》主播。

T台資深主播被裁員，這2天成為電視新聞圈話題焦點，連作家謝知橋12日也發文談及此事，但他先截圖T台裁員風暴，特別引述有網友留言指「TVBS新聞近年來向綠靠攏，已卻新聞獨立、中立性，這種媒體早晚會被唾棄」，並做個人評論。

請繼續往下閱讀...

謝知橋表示：「在某些人眼裡，TVBS向民進黨靠攏，每次看到這種留言都覺得好魔幻。」

TVBS近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單，傳出鎖定資深元老級主播謝向榮（右）、吳安琪，但謝向榮昨晚仍播報黃金時段晚間新聞，吳安琪則鬆口證實被裁員。（翻攝自謝向榮臉書、資料照）

有關方念華動向以及吳安琪、謝向榮被指遭裁員，TVBS昨發聲明表示：「先前已於官方網站說明，將持續以審慎務實態度推動各項調整。有關後續細節，將不再另行說明，感謝各界關注與體諒。」

謝向榮昨晚在結束晚間新聞播報後回應記者：「一切如常，謝謝關心。」被發現仍坐鎮TVBS新聞台1800-2000晚間新聞；至於57歲吳安琪受訪認了被裁員，心情平靜感謝公司多年來栽培。

相關新聞：被傳遭TVBS鎖定裁員 方念華罕見「火速」吐心聲

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法