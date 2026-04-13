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娛樂 最新消息

凱蒂佩芮Coachella放閃！與杜魯多貼緊搖擺 Lisa意外入鏡

凱蒂佩芮（右）分享的影片中，Lisa也在後方隨著音樂搖擺。（翻攝IG）凱蒂佩芮（右）分享的影片中，Lisa也在後方隨著音樂搖擺。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國年度音樂盛事Coachella音樂節近日登場，吸引眾多國際明星到場共襄盛舉。流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）也現身活動，並在社群平台分享多段現場影片，其中她與加拿大前總理賈斯汀・杜魯道（Justin Trudeau）的甜蜜互動，更成為網友討論焦點。

凱蒂佩芮在Instagram上傳的影片中，可以看到她與杜魯道一起站在人群中欣賞音樂。畫面裡兩人各自拿著飲料，隨著音樂節奏輕輕搖擺，杜魯道站在她身後貼近陪伴，而凱蒂佩芮則對著鏡頭露出燦爛笑容，看起來相當放鬆愉快。

有趣的是，眼尖網友也發現，在兩人身後的人群中，BLACKPINK成員Lisa同樣出現在現場，正沉浸在音樂氛圍中。多位國際明星同框的畫面，也再次展現Coachella星光雲集的盛況。

除了現場影片外，凱蒂佩芮也分享多張與杜魯道的生活照，包括兩人坐在戶外吃冰、以及牽手走在草地上的畫面，看起來就像熱戀中的情侶，互動自然又甜蜜。

凱蒂佩芮與加拿大前總理賈斯汀・杜魯道大方放閃。（翻攝IG）凱蒂佩芮與加拿大前總理賈斯汀・杜魯道大方放閃。（翻攝IG）

事實上，凱蒂佩芮與杜魯道過去也曾多次公開放閃。去年凱蒂佩芮慶祝41歲生日時，她與53歲的杜魯道就曾首度以情侶姿態公開亮相，引發外界關注。

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