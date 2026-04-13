女兒風波後回歸！孫芸芸曬腹肌照吐心境 女兒現身留言

名媛孫芸芸曬出腹肌照片。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名媛孫芸芸近期因女兒廖思惟在澳洲未婚生子的消息受到外界關注。不過在沉寂數週後，孫芸芸近日悄悄回歸社群平台，分享多張日常生活照，其中一張大方秀出結實腹肌的照片格外吸睛，也讓網友再度熱議她「最美阿嬤」的稱號。

47歲的孫芸芸10日在Instagram更新近況，照片中她身穿黑色短版上衣搭配短褲，對著鏡頭比出YA手勢，平坦腹部與明顯腹肌線條相當搶眼，展現保養得宜的好身材。另一張照片則是她躺在地毯上，穿著灰色居家短褲，隨性地伸展雙腿，身旁還擺著一瓶白酒與酒杯，整體氛圍顯得十分悠閒自在。

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除了居家生活照外，孫芸芸也分享了澳洲沙灘風景以及寶可夢卡牌的照片，透露出近期生活步調輕鬆愜意，似乎並未受到外界討論影響。

其中一張灰白色字卡也引發不少人注意，上面寫著「energy speaks the loudest」（氣場勝過千言萬語），不少網友解讀這句話似乎是在表達她當下的心境。

貼文曝光後，好友也在留言區稱讚她是「自帶美肌的女人」。而女兒廖思惟則透過自己的烹飪帳號「@inmomentsofstillness」現身留言，補充一句「還有腹肌」，替媽媽的好身材按讚。孫芸芸看到後也回應「愛你們」，母女互動溫馨。