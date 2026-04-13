（專訪）福士蒼汰寵男粉變身假面騎士 看熱炒菜單嚇壞：台灣人吃七龍珠？

福士蒼汰雖然身為大明星，不過配合度很高，訪問過程十分順利。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕日本男神福士蒼汰近年努力往海外發展，去年不但來台拍攝電影《花臉貓：修羅道》，今年與金宣虎、高允貞一同演出的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》更是掀起關注。他日前接受本報專訪，坦言劇情因語言不通而造成的誤會，其實曾在台灣真實上演。

福士蒼汰接受本報專訪先以台語打招呼：「打給賀！挖是福士蒼汰，今天吃飽沒？真歡喜可以來參加。」他笑說，其實去年來台拍電影時有幾句台語台詞，但現在都忘光光了。

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福士蒼汰只是插口袋就架勢十足，老天爺為他關了哪扇窗？（記者陳奕全攝）

此行來台，福士蒼汰是為了參加GQ SUIT WALK活動，身穿西裝的他認為「紳士」就該剛柔並濟，溫柔對待女性，但也要有保護另一半的力量。被問到是否覺得自己是個紳士？福士蒼汰先用中文回應「對」，接著表示自己是開玩笑的，他會努力成為一名紳士。

他在台灣有「國民男友」的稱號，理想中的西裝約會行程，是會吃一頓好的晚餐，並到酒吧喝威士忌，想與對方來一場優雅又具餘韻的大人約會。記者請他對著鏡頭向台粉發出約會邀請，福士蒼汰也是有備而來，說出「今晚夜色很美，但你還是最美」，一說完就立刻爆笑，他害羞地說：「用中文是沒關係，但這句話日文說不出口啊！」

福士蒼汰當場做出「宇宙來了」，立刻回想到「假面騎士FOURZE」。（記者陳奕全攝）

福士蒼汰出道15年，膾炙人口的作品不少，近年更積極往海外發展，演出韓劇《愛情怎麼翻譯？》幫助他IG追蹤數突破百萬之外，台灣電影《花臉貓：修羅道》傳出有望在今年問世。他有感而發：「從以前開始，走出日本、進軍海外就是我的夢想，一直很希望能夠到各個地方去活動、做不同的工作，有一種夢想逐步實現的感覺。」

聽聞不少台灣網友在《愛情怎麼翻譯？》播出後，比起金宣虎，更喜歡他一事，福士蒼汰害羞地用中文說「謝謝」。記者更提及，《假面騎士FOURZE》使他在台灣也擁有不少男粉絲，福士蒼汰超好CUE，一聽到關鍵字就立刻當場展現「假面騎士FOURZE」的名言「宇宙來了」，逗樂現場眾人，大家都為他拍手叫好。

福士蒼汰訪問當場做出「假面騎士FOURZE」的POSE，沒有偶像包袱到令人驚訝。（記者陳奕全攝）

記者繼續提問，好奇這幾次來台灣，是否也發生過像《愛情怎麼翻譯？》中因語言不通而造成的誤會？福士蒼汰想了想，分享去年來台拍攝時與經紀人、日方工作人員一起進去了一家餐廳，「我看不懂菜單，因為漢字太多了，想說到底是什麼呢？有一道菜上面寫著『龍珠』」，我查了一下發現，原來是《七龍珠》！？七龍珠是可以吃的嗎？覺得有點恐怖，所以我沒有點。」

福士蒼汰在訪問過程中與記者一來一往，親和力十足。（記者陳奕全攝）

之後他才知道，原來龍珠是烏賊、章魚的嘴巴，「當初有點就好了！」福士蒼汰還當場詢問：「好吃嗎？」希望下次來台有機會挑戰看看。

男神平易近人又配合度超高，讓這場訪問進行得十分順利。最後，被問到是否有機會來台開見面會，真正與粉絲近距離互動？福士蒼汰謙虛的說：「如果大家想要我來的話，我很希望有機會來台開見面會，我的粉絲俱樂部在今年6月也會開放台灣粉絲加入，歡迎大家密切關注喔！」

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