K-POP第一人！泰民首登科切拉寫歷史 被消音8秒「只給自己5分」

泰民登上科切拉，大跳《MOVE》比旁邊女舞者還性感。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓男團SHINee老么泰民（태민）真的長大了！他於當地時間11日登上科切拉音樂節（Coachella）的莫哈韋（Mojave）舞台演出，成為K-POP史上第一位在科切拉演出的solo男歌手。

泰民表演果然精彩，以《Sexy in the Air》為演出揭開序幕，接著一連演出《MOVE》、《Guilty》、《WANT》等超性感的神曲，同時公開未曝光的6首新歌，整整50分鐘毫無冷場，現場應援聲也超大，還以為是泰民或者是SHINee的演唱會現場。

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泰民成為K-POP第一位登上科切拉的SOLO男歌手。（翻攝自YouTube）

美中不足的是，泰民在表演《Idea》時突然出現狀況，大約8秒被消音，讓觀眾有些遺憾，紛紛在網上表示，「如果不是聲音故障，不然一定會是完美無缺的演出」、「雖然中間有事故，但泰民的表演還是最棒的」、「這麼關鍵的時候竟然中斷，太可惜了！」

泰民事後接受《ELLE KOREA》訪問，表示滿分10分只給自己5分，他表示雖然聽起來分數有點低，不過他對自己要求甚高，給分數低一點才有成長空間。他也不諱言確實有些緊張，希望下週的表演，能夠交出將近10分滿分的表演。

泰民表現可圈可點，卻只給自己5分的評價。（翻攝自YouTube）

他接受《Marieclaire Korea》則感謝在現場應援的粉絲們，「應該也有很多從韓國來的粉絲，真的非常感謝大家，之後請多多期待我接下來的動向，讓我們一起開心享受吧。」泰民將在當地時間18日再度登上科切拉演出。

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