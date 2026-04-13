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娛樂 電影

（專題）國際影帝梁朝偉今來台！解構征服影迷神之「眼」技關鍵

〔娛樂頻道／專題報導〕影帝梁朝偉今（13）日將和柏林影展金熊獎《夢鹿情謎》名導伊爾蒂蔻恩伊達一同來台，為合作新片《你是不會當樹嗎》出席金馬奇幻影展，於映後和觀眾面對面交流。他也將展開大師課，分享他從影四十多年來的表演心路歷程。

梁朝偉來台宣傳新片《你是不會當樹嗎》。（海鵬提供）梁朝偉來台宣傳新片《你是不會當樹嗎》。（海鵬提供）

梁朝偉自1980年代從影至今四十餘載，以變色龍般的精湛演技詮釋各種角色，吸引侯孝賢、李安、王家衛、杜琪峯、關錦鵬、吳宇森、爾冬陞、張藝謀、陳英雄等大師名導合作，李安更盛讚他是「所有導演的夢想」。

但該如何精準形容梁朝偉？「眼神會說話」幾乎是所有影迷的共識。他不靠誇張肢體或外放台詞，而是透過細微的目光流轉，讓觀眾直接讀進角色內心，這種極度內斂卻深沉的表演方式，也成為他橫跨數十年仍屹立不搖的關鍵。

梁朝偉憑《花樣年華》奪下坎城影帝殊榮。（資料照，CATCHPLAY提供）梁朝偉憑《花樣年華》奪下坎城影帝殊榮。（資料照，CATCHPLAY提供）

談到代表作，《花樣年華》無疑是最具指標性的高峰，他在片中飾演壓抑情感的周慕雲，以幾乎「不說破」的方式詮釋愛與錯過，最終奪下坎城影帝殊榮。而在《無間道》中，他則轉而展現高度緊繃的心理狀態，臥底警察長年壓抑身份的焦慮與撕裂，被他演得層層堆疊、幾近窒息。

此外，從《重慶森林》的失戀警察663，到《色，戒》中危險而矛盾的易先生，梁朝偉總能在不同類型中找到角色最幽微的情緒核心，他之所以能累積多座影帝頭銜，關鍵在於他對「情緒收放」與「節奏控制」的極致掌握。

梁朝偉在《無間道》同樣展現精湛演技。（資料照，華映提供）梁朝偉在《無間道》同樣展現精湛演技。（資料照，華映提供）

梁朝偉的表演彷彿精準的掌握何時內斂、何時釋放，例如在《無間道》中，他常以暫停頓與眼神閃避製造心理張力；到了情緒爆發時，又能瞬間讓壓抑全面潰堤，形成強烈反差。這種節奏感，使角色始終處於「即將失控」的臨界點，觀眾也因此被牢牢牽引。

另一方面，梁朝偉也極擅長處理「留白」，在《花樣年華》中，許多關鍵情感並未透過對白說明，而是依賴眼神、呼吸與身體距離來傳遞。這種表演方式不僅考驗演員的內在能量，也需要對鏡頭語言有高度理解，而梁朝偉正是少數能將電影感與表演完全融合的演員之一。

總體來看，梁朝偉的影帝實力並非來自單一技巧，而是長年累積出的細膩觀察與高度自律。他讓角色「活在情緒裡」，卻又精準控制每一分表現，最終形成一種既自然又高度設計的演技層次。

也因此，梁朝偉不只是影帝，更是華語影壇少數能用一雙眼睛，就說完整個故事的演員。正如他飾演的歐陽鋒所言：「要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神」，這或許是一個惡搞的演出，但放在梁朝偉身上，卻再貼切不過，因為他早已用這雙眼睛，征服了整個影壇以及影迷的心。

梁朝偉新片《你是不會當樹嗎》今（13）日於金馬奇幻影展首映，並將於4月17日正式在台上映。

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