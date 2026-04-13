《極限返航》全球猛破5.1億美金！上映四週低跌幅後勢看好

萊恩葛斯林主演的《極限返航》全球票房突破5.1億美金。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕由男神萊恩葛斯林主演的年度科幻鉅作《極限返航》，上週末（4月10日至12日）持續穩居北美票房亞軍，單週再收2450萬美金（約台幣7.77億元），上映第四週僅下滑21%，維持絕佳跌幅。

目前《極限返航》北美累積票房已達2.56億美金（約台幣81.25億元），全球票房則突破5.1億美金（約台幣161.87億元），其中IMAX貢獻高達8200萬美金（約台幣26.02億元），顯示大銀幕觀影需求依舊強勁。

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北美以外海外市場方面，該片累積2.54億美金（約台幣80.61億元），上週末於88個市場再進帳3060萬美金（約台幣9.71億元），較前一週僅下滑31%，後勢持續看漲。

本片製作成本高達2億美金（約台幣63.48億元），對亞馬遜米高梅影業而言是關鍵性成功之作，這也是亞馬遜自2022年收購米高梅以來，首次於2026年推出完整院線片單即開出亮眼成績。《極限返航》目前已成功跨越5億美金票房門檻，市場預估最終全球票房也往上調，有望上看6.5億至7.2億美金（約台幣206.31至228.52億元）。

《極限返航》全台持續熱映中，粗估全台票房已破台幣1.2億元，詳細票房數字下午揭曉。

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