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娛樂 最新消息

被46國封殺的電影回來了！這部恐怖片越禁越紅

〔娛樂頻道／綜合報導〕被稱為「問題級」恐怖電影的《死亡真面目》（暫譯，Faces of Death）重製版，在歷經審查風波後，終於將在南韓與觀眾見面。

《死亡真面目》曾被取消放映，導致拍完兩年未能上映。（翻攝自X）《死亡真面目》曾被取消放映，導致拍完兩年未能上映。（翻攝自X）

該片改編自1978年的同名電影，於2023年完成拍攝，原定於2024年SXSW影展首映，卻在未說明原因的情況下取消放映，導致整整兩年未能上映。

導演Daniel Goldhaber近日受訪時坦言，電影在發行過程中遭遇嚴重審查與企業干預。甚至今年2月釋出的預告片，在YouTube上立刻被下架，部分海報也遭禁止公開，讓上映之路一波三折。

劇情描述一名社群平台內容審核員，在追查一名模仿血腥死亡影片的連環殺手過程中，逐漸揭開真相，同時探討現代社群與審查制度的議題。

此外，流行歌手酷娃恰莉（Charli XCX）也在片中首次挑戰演戲，成為話題之一。影評反應相當亮眼。《IndieWire》盛讚其為「聰明、具自覺且令人不安的恐怖片」，《洛杉磯時報》也形容為「為資深恐怖片觀眾打造的犀利諷刺之作」。

值得一提的是，1978年原版曾因血腥內容，在英國、德國、澳洲等多國遭禁，甚至以「46國禁播」作為宣傳賣點，成為影史著名的爭議作品。

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