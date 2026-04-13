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娛樂 日韓

韓流始祖回歸談戀愛！不愛婚禮戲卻娶了

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流始祖安在旭暌違已久再掀話題，新作《拜託老鷹5兄弟》直接走「熟齡愛情」路線，講述一個孤獨15年的男人，重新學會愛人的故事。

戲裡最重要的一場婚禮戲，安在旭卻自爆其實不太喜歡拍，直言「很多演員都會想避免。」原因很現實，無非就是場面太大、流程太複雜、全劇組都累翻；但他也坦言：「看到女主角穿婚紗時，還是會感到幸福。」可見嘴上嫌麻煩，身體卻很誠實。

《拜託老鷹5兄弟》安在旭劇中角色個性尖銳又傲慢，人稱「刺蝟皇太子」。（八大電視提供）《拜託老鷹5兄弟》安在旭劇中角色個性尖銳又傲慢，人稱「刺蝟皇太子」。（八大電視提供）

嚴志媛這次角色開局直接重擊，才新婚10天，就面臨丈夫意外過世，從此一肩扛起啤酒廠家業，以及四位小叔的生活。

安在旭飾演的角色被稱為「刺蝟皇太子」，個性尖銳、難相處、長年封閉，但在遇到嚴志媛後，兩人從衝突到靠近，再到情愫悄悄發酵，是一種慢慢融化的愛情。

嚴志媛（右三）在戲中新婚10天老公意外離世，扛起家業照顧小叔。（八大電視提供）嚴志媛（右三）在戲中新婚10天老公意外離世，扛起家業照顧小叔。（八大電視提供）

劇中一場「懷上雙胞胎」的橋段，直接成為亮點。安在旭的反應是摀嘴、瞪大眼，該瞬間讓全劇組一致認證：「太可愛！」原來他也可以很反差。

至於嚴志媛的孕婦戲更是細節滿滿，走路姿勢自然到被誤認「太專業」，連尹博都忍不住開玩笑，結果發現她真的演過很多孕婦角色，還當場補一句：「老婆對不起。」笑翻眾人。

《拜託老鷹5兄弟》將於13日起，每週一至五晚間7點在八大戲劇台播出。

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