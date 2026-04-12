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娛樂 日韓

台灣粉絲太會了！日本樂團通心粉鉛筆嚇到：比日本還成功啊

通心粉鉛筆主唱Hattori展現歌唱實力。（Daisuke Sakai提供）通心粉鉛筆主唱Hattori展現歌唱實力。（Daisuke Sakai提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾樂團「通心粉鉛筆」（マカロニえんぴつ）今天（12日）晚間於新莊Zepp New Taipei舉行首場台北演唱會「MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello 台北！讓我們一起唱歌吧〜」，演唱會一揭幕，主唱Hattori便展現超強親和力，一出場就以中文大喊「大家好！」隨即以中文大聲告白：「我愛你！」接下來繼續用中文自我介紹：「我們是通心粉鉛筆！」瞬間點燃全場氣氛。

通心粉鉛筆的鍵盤手長谷川大喜沉浸在音樂中。（Daisuke Sakai提供）通心粉鉛筆的鍵盤手長谷川大喜沉浸在音樂中。（Daisuke Sakai提供）

主唱Hattori坦言，開演前其實非常緊張，擔心到心跳加速，懷疑「到底有多少人知道我們？」但一看到滿場熱情迎接，他感動表示：「真的感到非常高興、非常幸福，謝謝大家！」他更感性邀約：「為了想跟大家一起唱很多歌，我們來到這裡了，一起唱吧！」大讚台灣粉絲的活力甚至超越了日本觀眾。

在互動環節中，主唱Hattori一一介紹今晚的「最強陣容」，包括吉他手田邊由明、貝斯手高野賢也、鍵盤手長谷川大喜及支援鼓手高浦充孝。團員們展現極度親民的一面，主唱Hattori不僅稱讚粉絲帥氣可愛，更現場請教日文「大振り」（形容動作豪邁）的中文說法。

台灣粉絲的應援驚呆通心粉鉛筆。（Daisuke Sakai提供）台灣粉絲的應援驚呆通心粉鉛筆。（Daisuke Sakai提供）

此外，他還將日本巡演深受好評的「搖滾星之力」互動環節帶到台北，引導全場配合燈光及他的手勢發出宏亮的「喔——」呼喊。見到台灣粉絲的高配合度，他驚訝打趣道：「這在國外做竟然比日本還成功！」還開玩笑請大家錄影上傳到網路上幫忙推廣。

今晚歌單十分精彩，從開場的《レモンパイ》到熱門曲目《忘レナ唄》，每一首歌都引發全場律動 。當演唱到代表作《恋人ごっこ》時，現場粉絲以流利的日文大合唱，讓主唱 Hattori震撼直呼「感動到快哭了」。他感性分享，搖滾樂是將最誠實的心情寄託在聲音中傳達，並接著帶來日本全民合唱經典《ヤングアダルト》（Young Adult）。

通心粉鉛筆的吉他手田邊由明數度掀起粉絲尖叫。（Daisuke Sakai提供）通心粉鉛筆的吉他手田邊由明數度掀起粉絲尖叫。（Daisuke Sakai提供）

演唱會尾聲，主唱Hattori發表了感性告白，感嘆這場演出讓他深刻感受到「跨越了國界、跨越了大海，心意是真的能傳達到的」。他提到，單靠人類的肉身或許無法到達理想境界，但因為有了「通心粉鉛筆的音樂」以及「大家喜愛這份音樂的心情」，才讓彼此在今天這個時空相遇。

通心粉鉛筆的貝斯手高野賢也賣力演出。（Daisuke Sakai提供）通心粉鉛筆的貝斯手高野賢也賣力演出。（Daisuke Sakai提供）

他也對全程使用日文溝通感到抱歉，但強調「這是最能傳達我誠實心聲的語言」，並相信現場的大家一定能感受得到。這段過程讓他由衷覺得，能夠一直熱愛音樂、毫不懷疑地走到今天真是太好了。他更對歌迷溫柔叮嚀：「在下次見面之前的這段日子，希望大家能繼續聽著、唱著我們的歌，讓音樂陪伴彼此。」

通心粉鉛筆承諾還會再來。（Daisuke Sakai提供）通心粉鉛筆承諾還會再來。（Daisuke Sakai提供）

在最後一首壓軸曲目《なんでもないよ、》的全場合唱聲中，演唱會達到最高潮。團員們與大家道謝下台後，場內安可呼喊不斷，全場歌迷都不肯離去，在歌迷的大聲呼喊下，通心粉鉛筆再度上台，臨時加碼唱了安可曲，全場氣氛嗨翻。安可演唱結束後，所有團員再次齊聲大喊「我愛你！」並向觀眾深深鞠躬道謝。主唱最後更熱血大喊：「我們還會再見面的！」為這場首度登台的完美演出畫下溫暖句點。

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