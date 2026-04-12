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娛樂 最新消息

許老三變了一個人？小S突收母親節花束「驚嚇大過感動」

小S曬出一張與絕美花束的合照，透露這是小女兒「許老三」送她的母親節驚喜。（翻攝自IG）小S曬出一張與絕美花束的合照，透露這是小女兒「許老三」送她的母親節驚喜。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小S」徐熙娣與三個女兒的逗趣互動經常成為網友關注焦點。今（12）晚，小S曬出一張與絕美花束的合照，透露這是小女兒「許老三」送她的母親節驚喜。然而，女兒突如其來的「溫馨舉動」卻讓小S直呼：「這孩子真難捉摸！」

小S感性表示，今天突然收到許老三送的花，祝她母親節快樂，當下確實感到非常感動。但隨即話鋒一轉，幽默吐槽：「但⋯⋯也太早送了吧！」畢竟距離母親節還有約一個月的時間，這份「超前部署」的驚喜讓這位巨星媽媽反應不及。

許老三在送花時竟然還補上一句：「也恭喜妳回歸工作！」暖心舉動讓小S有些措手不及，直呼：「她是誰？我有驚恐交加，這孩子真難捉摸。」

甫過14歲生日的許老三蛻變小美女。（翻攝自IG）甫過14歲生日的許老三蛻變小美女。（翻攝自IG）

許老三近期的轉變確實讓小S備感壓力。過去以古靈精怪、幽默毒舌形象深受喜愛的許老三，在本月慶祝生日時展現出截然不同的成熟美。當被問到是否有意讓女兒承襲衣缽進入演藝圈時，小S竟自爆遭女兒當場打臉。小S笑說，看到女兒現在把自己逼得這麼緊，不僅立志要考進頂尖好學校，還整天埋頭苦讀，讓一向教育方針開明的她感到大崩潰，忍不住對天大喊：「我的孩子怎麼了？是在跟我演戲嗎？」

相較於一般家長給予的升學壓力，小S坦言自己對成績非常開明，平時總是對女兒耳提面命「健康第一、成績其次」。沒想到許老三如今卻自發性地開啟「學霸模式」，讓見慣大風大浪的小S也感到難以招架。

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