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娛樂 歐美

小賈斯汀科切拉唱《Baby》 核彈級回憶殺全場大合唱

加拿大歌手小賈斯汀在科切拉音樂節唱起經典曲《Baby》。（翻攝自X）加拿大歌手小賈斯汀在科切拉音樂節唱起經典曲《Baby》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）11日登上科切拉音樂節（Coachella）演出，他還演唱了超經典成名曲《Baby》，全場粉絲嗨翻。

演出進行到一半時，小賈斯汀直接在現場表示：「今晚非常特別，我們來一趟回顧之旅。」只見他在YouTube頁面輸入早期的經典歌曲，像是《Baby》、《That Should Be Me》、《Favorite Girl》、《Confident》、《Beauty and a Beat》、《Sorry》等，開始與大螢幕上青少年時期青澀的自己對唱，現場粉絲也大聲合唱，滿滿回憶殺。

小賈斯汀此番在科切拉音樂節上，沒有華麗舞台，主要聚集他的音樂。（路透）小賈斯汀此番在科切拉音樂節上，沒有華麗舞台，主要聚集他的音樂。（路透）

小賈斯汀在舞台上說：「能像這樣近距離跟你們在一起，真的很特別，這是我夢寐以求的夜晚，能來到這裡太棒了」。

在科切拉的舞台上，小賈斯汀表演時間長達1.5小時，大部分都是獨自一人，沒有伴舞、沒有複雜道具、沒有更換服裝和華麗舞台，全場全部聚焦在他的音樂。前半段表演大多是小賈斯汀《SWAG》專輯作品，包括《All I Can Take》、《Speed Demon》、《First Place》、《Go Baby》。

歌迷身上穿著印有小賈斯汀的T恤。（路透）歌迷身上穿著印有小賈斯汀的T恤。（路透）

接下來他邀請多位嘉賓共同演出，如The Kid LAROI合作《Stay》、和Dijon合作《Devotion》、與Tems合作《I Think You’re Special》，再與Wizkid和Tems合作《Essence》。

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