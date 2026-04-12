來自總統的祝福 大胃女王Angela佐藤展現另類台日友好

日本大胃女王Angela佐藤拜訪台灣總統賴清德時，收到許多禮物。（總統府提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本大胃女王Angela佐藤（Angela Sato）向來熱愛台灣，這次參加綜藝節目《火力全開！大胃王 2026》，特別穿上由台灣總統賴清德贈送的「台灣帽T」登場，笑說：「明明是日本選手卻是Taiwan！！！這樣也可以吧（笑）。」

即將於本週日播出的《火力全開！大胃王 2026》中，Angela佐藤為了在激烈競爭中拚出佳績，特別把這件象徵好運的「戰袍」穿上身。

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Angela佐藤穿著總統賴清德贈送的台灣帽T參加大胃王比賽。（翻攝自臉書）

她昨（11日）晚間在社群分享照片，只見整個人元氣滿滿，胸前大大的「TAIWAN」字樣相當吸睛，也讓她自信滿滿。不過她也笑稱有點可惜：「難得的衣服被號碼布遮住了。」

消息曝光後，瞬間掀起台日網友熱議，不少台灣粉絲留言打氣：「台灣就是妳最強後盾」、「穿上戰袍勝率直接+100%」、「這才是真正的台日友好」。

Angela佐藤非常喜歡台灣，經常來台灣品嘗美食，更對台灣人情印象深刻。（翻攝自臉書）

就連日本網友也相當有感，紛紛表示：「雖然是日本選手，但穿台灣衣服很適合Angela的風格。」Angela佐藤也開心回應，自己已經預約錄影，回日本後會準時收看節目。

《火力全開！大胃王 2026》將於本週日晚間在日本播出，Angela佐藤能否帶著這份「台灣祝福」奪下好成績，也讓外界相當期待。

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