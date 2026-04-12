李孝利父親逝世 「偷練她簽名」往事曝光太催淚

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓天后李孝利今（12）遭逢父親逝世，低調守靈的同時，韓媒曝光一段她過去提及的往事，意外讓無數人落淚，一句「應該不要對爸爸不耐煩。」讓粉絲也鼻酸。

李孝利父親今日逝世，目前守靈中。（翻攝自X）

12日，李孝利所屬公司Antenna證實她父親逝世的噩耗，據悉，李孝利目前與丈夫李尚順及家人一同守靈。

請繼續往下閱讀...

出身理髮店家庭、身為么女的李孝利，過去多次在節目中提及與父親之間複雜又深刻的情感。她透露，童年家境並不寬裕，父母剛到首爾時，甚至只買得起一頭豬，還曾發生豬逃跑、全家追著跑好幾站地鐵距離才抓回來的趣事。

她提到，父親個性嚴厲，小時候犯錯時不是打罵，而是被罰吃辣椒醬，令人印象深刻。有趣的是，成名後的李孝利過年回家，常被拜託簽名，她曾覺得累、覺得煩，直到某天發現，爸爸竟然偷偷練她的簽名；那刻她才明白那不是請求，是一種驕傲。

李孝利（右）和父親。（翻攝自X）

在與母親一同出演的綜藝節目中，李孝利也坦言，小時候覺得幫父親踩腿很麻煩，如今回想卻充滿後悔；甚至提到曾因父親的嚴厲而感到害怕與壓抑，但隨著時間過去，也逐漸理解父親當年的辛苦與壓力。母親則補充，當李孝利考上大學時，父親高興到把她背起來在客廳繞圈；她還是嬰兒時，父親也曾用背巾背著她在街上走一圈，體現深沉的父愛。

韓媒報導，李孝利正於首爾中央大學醫院殯儀館守靈，送父親最後一程。告別式將於14日上午舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法