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帶5歲女兒偷情被抓 宋寧峰崩潰道歉：我最不要臉

宋寧峰。（翻攝自微博）宋寧峰。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾以深情形象圈粉的中國男星宋寧峰，最近被爆出軌Q小姐，還被抓包帶著5歲女兒去約會，「帶娃偷情」的行徑引起網友砲轟。

原配張婉婷近日在直播中坦言，原本都要去辦離婚了，以為離了婚小三就會收手，結果對方還是把錄音檔爆出來，讓宋寧峰瞬間變成全網笑柄的「傻B」。

張婉婷說自己已經「破釜沉舟」，看到老公被逼到想不開，她還是選擇「肝膽相照」。她感性表示：「人是會變的，我是一個善良的人，人跟人之間還是有感情的。」即便婚姻被背叛，想到7年的回憶，她仍決定「暫時不會離婚」，要陪宋寧峰度過這個應有的懲罰。

張婉婷直播淚揭「暫不離婚」真相。（翻攝自微博）張婉婷直播淚揭「暫不離婚」真相。（翻攝自微博）

面對滿天飛的錄音檔和罵聲，宋寧峰發出長文認錯。對於外界最憤怒的「帶女兒看偷情現場」，他特別澄清當時女兒在另一個房間睡覺：「你沒有看見，也沒有聽見。但這個澄清不是為了替我自己開脫，而是因為我不能讓你被誤解。」但他隨後也心碎自省：「我做過的那些事，就已經是一個父親最失職的行為。這件事我這一輩子都無法原諒自己。我不配當你爸爸。」

在文中，宋寧峰對兩個女人道歉，對原配張婉婷說，他承認以前覺得老婆情緒化，現在才懂那是看穿謊言的直覺，並包攬所有責任：「是我出軌在先，是我把所有人拖進了這攤爛泥。」對於小三Q小姐，他坦承當初隱瞞婚姻接近對方，最後還把責任推給女生，自罵：「最自私、最懦弱、最不要臉的我。」

宋寧峰最後宣布：「從今天起，我正式無限期暫停所有演藝工作。」他表示會去找心理醫生，並尊重張婉婷之後的所有決定。他懇求大眾別再打擾他的家人，直言：「這件事裡所有該被指責的，只有我一個人。」

網友看了原配的反應，紛紛感嘆：「真的是被善良限制了復仇的心」、「這老婆太講義氣，渣男真的要惜福」。

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