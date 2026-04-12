「中國台灣」陰影再現？創作者對惠台措施怒批：統戰老套路

鄭習會後，中共祭出「惠台十項措施」。（資料照，國民黨提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕在鄭習會後，中國推出所謂「惠台十項措施」，其中第九項特別點名影視產業，強調促進兩岸影視合作與發展。不料，政策才剛釋出，台灣影視圈內部已出現強烈反彈。

一名入選過金馬影展的新生代紀錄片導演直言，政策中提到的「導向正確、內容健康」，本身就充滿問題，直指：「這其實是在模糊文化統戰的目的。」他更進一步質疑，一旦接受資助：「作品最後會不會被冠上『中國台灣』？」道破創作者深沉的焦慮。

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《搜查瑠公圳》在中國上映，微博主打「改編自中國台灣地區第一分屍大案」。（翻攝自微博）

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該名導演坦言，對於需要市場與資金的商業片來說，這類政策確實具有吸引力，不過但在政治制度完全不同的前提下，「這比較像是一種帶有變數的誘導政策。」換句話說，「今天是資源，明天可能就是限制」。

另一位長期投入台灣土地與歷史題材的紀錄片導演則說得更為直接，坦言「這只是又來一個廉價又低劣的統戰老套。」認為實際影響其實很有限：「本來就在中國發展的台灣創作者，仍會繼續；沒有關聯的創作者，也不會因此改變。」

總結來說，該「利多」的爭議核心其實不只是政策本身，而是影視創作的本質，究竟能不能「自由說故事？」或作品是否會被附加政治標籤？

當「資源」與「立場」綁在一起時，對創作者而言，每次的選擇都變得不太單純。至於為何這件事會引起台灣導演反彈，畢竟同時踩到三個敏感點，包括資金、創作和身分（國族與標籤）等，在享盡資源的同時，也可能在定義「你是誰」。

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