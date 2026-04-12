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網紅硬槓Uber4小時 叫車變對決：是我贏了

網紅紀牛牛與Uber司機僵持4小時等誰先取消。（翻攝自IG）網紅紀牛牛與Uber司機僵持4小時等誰先取消。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅紀牛牛日前分享自身搭車經歷，掀起網友熱戰。他在Reel當中直言：部分Uber司機疑似透過「接單不前往」方式，企圖讓乘客耐不住等待，甚至自行取消訂單，賺取「取消費」。他更自爆自己氣不過不想讓司機賺到取消費，兩人硬槓4小時。

這場長達4小時的「耐力對決」發生在本月9日，當晚8時許，紀牛牛透過Uber叫車前往台北車站，系統顯示約2分鐘即可上車，但紀牛牛等了10幾分鐘之後，發現司機離他的位置不斷變遠，上車時間也越變越久。

紀牛牛聽說部分司機疑似拉長等待時間，藉此賺「取消費」。（翻攝自IG）紀牛牛聽說部分司機疑似拉長等待時間，藉此賺「取消費」。（翻攝自IG）

紀牛牛瞬間聯想到，該不會這位司機打著「不來載、等乘客取消」的念頭？不想被收取「取消費」的紀牛牛，立刻改用其他平台叫車，並順利於9時許抵達台北車站搭上高鐵。原本的Uber訂單始終未被司機取消，形成一場拉鋸戰。

這場「誰先取消誰先輸」的僵局，就在紀牛牛一路搭高鐵南下，直到雲林，訂單持續存在，甚至顯示司機距離叫車點有20多公里，預計車時間長達40分鐘以上，這讓紀牛牛忍不住說：「把Uber搞得像情侶定位一樣」。

僵持4小時之後，Uber司機取消訂單，讓紀牛牛覺得自己對決勝利。（翻攝自IG）僵持4小時之後，Uber司機取消訂單，讓紀牛牛覺得自己對決勝利。（翻攝自IG）

僵持4個多小時後，紀牛牛獲得勝利，司機率先取消訂單，這讓他笑稱：「這場男子漢之間的對決是我勝利了」，更說希望對方至少傳訊息向他道歉認輸。

這段影片引起不少網友共鳴，很多人紛紛表示自己也曾遇到類似經驗，更稱自己會截圖向客服申訴。

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