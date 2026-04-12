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娛樂 最新消息

林志玲一字領「少女感爆棚」 小露鎖骨香肩賞櫻美照曝光

林志玲曬出自己的賞櫻美照。（翻攝自IG）林志玲曬出自己的賞櫻美照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「志玲姐姐」林志玲遠嫁日本之後，仍會透過社群平台喊粉絲分享生活點滴。今（12）她大方曬出一系列小露香肩的賞櫻照，穿著粉紅色一字領上衣的她，故意斜拉一邊，露出白皙間頭及性感鎖骨。

林志玲露出性感的鎖骨與香肩。（翻攝自IG）林志玲露出性感的鎖骨與香肩。（翻攝自IG）

林志玲站在櫻花樹下，手上拿著一頂寬邊帽子，時而遮住半張臉，時而擋住陽光，顯露出各種不同風情。櫻花盛開，加上美麗的林志玲，立刻成為一幅好風景。

林志玲希望每個女人都能自己的方式綻放美麗。（翻攝自IG）林志玲希望每個女人都能自己的方式綻放美麗。（翻攝自IG）

畫面中林志玲穿著粉色一字領上衣，胸前是荷葉滾邊設計，替已經升格當媽媽的她增添少女感，下半身則搭配黑色長裙，手提黑色包款，展現出甜美、溫柔氣質。她還發文：「Like cherry blossoms, may every woman blossom in her own beautiful way.（就像櫻花一樣，願每個女人都以自己的方式綻放美麗）」。

照片曝光後，網友大讚：「姐姐真美」、「皮膚超好」、「怎麼保養的啊？」

林志玲站在盛開的櫻花樹下。（翻攝自IG）林志玲站在盛開的櫻花樹下。（翻攝自IG）

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