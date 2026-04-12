BALLISTIK BOYZ朝聖林志玲婚禮聖地 獲封「灶咖男團」笑噴：我們是廚房嗎

BALLISTIK BOYZ來台受訪。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本LDH男團BALLISTIK BOYZ from 放浪一族（簡稱BALLISTIK BOYZ）今天（12日）在Legacy Taipei演出，他們自2024年開始已連續兩年來台開唱，今年首次海外表演也獻給台灣，被粉絲笑稱是日本的「灶咖男團」。今天上午他們一同受訪，先是驚呼：「我們是廚房？」後來聽到典故之後，日高龍太表示有這樣的稱號很開心，砂田將宏則強調會更加努力拿下灶咖大賽冠軍。

BALLISTIK BOYZ獲封「灶咖男團」，要先打敗PSYCHIC FEVER。（LDH愛夢悅提供）

BALLISTIK BOYZ今天帶來「BALLISTIK BOYZ LIVE 2026 BBZ IN TPE ～PERFECT YEAR～」，他們依序用自我介紹，深堀未來用中文說：「未來我都會來！」松井利樹被公認中文最好，他認為奧田力也說中文時的發音最可愛，記者也當場請奧田力也展現一下「有多可愛」，結果奧田力也反而當場學起中文繞口令「四十四隻石獅子」，笑翻眾人。

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BALLISTIK BOYZ來到台灣，終於可以不受花粉症困擾了。（LDH愛夢悅提供）

他們今天早上才抵達，松井利樹透露抵台後就去馬殺雞，想要吃鼎泰豐、火鍋，奧田力也則是喝了豆漿，海沼流星則是大讚蛋餅好吃。由於來台頻繁，深堀未來稱當初不習慣超商的八角味，現在已經對這個味道很是熟悉，日高龍太一開始對滷肉飯有點抗拒，但吃了台灣的正港滷肉飯之後，「我太驚訝了，比起在日本，台灣的真的太好吃了！」

BALLISTIK BOYZ今天一大早才抵達桃園機場。（翻攝自X）

加納嘉將是團體中唯一去過台南的成員，當初有個節目來台出外景，直呼台南真的很熱。記者提到台南是前輩AKIRA第二個家鄉，也就是林志玲的老家時，加納嘉將稱當初確實有去該婚禮場地朝聖，工作人員也當場為BALLISTIK BOYZ解釋，他們口中的婚禮場地平常是美術館，南美館特別破例開放場地讓林志玲舉行婚禮，讓BALLISTIK BOYZ嘖嘖稱奇。

BALLISTIK BOYZ砂田將宏新劇宣傳，透過AI變成胖子。（翻攝自X）

砂田將宏最近為宣傳新劇《AIに話しすぎた男》，利用AI技術變胖，引來網友熱烈討論。記者訪問時稱他「變瘦很多」，砂田將宏笑說：「那是宣傳用的造型，請大家敬請期待！」其實他們很常使用AI，砂田將宏沿用劇中AI的名稱，將自己的ChatGPT取名為「MIRA」，昨天才問「MIRA」台北的天氣如何，因此今天穿著無袖現身；另外他也曾經用搜自己的名字，最後ChatGPT回應「砂田將宏是非常開朗活潑的人」，兩個回答都很準。

奧田力也則分享，之前在開曲目會議時有遇上一些瓶頸，因此有問AI，結果回覆完全不行，最後還是自己討論。記者詢問他們是否有透過AI學習中文？日高龍太驚呼「對欸」，海沼流星也認為這是個好點子。最後，海沼流星表示，「每年都很幸運能夠來台北辦演唱會，謝謝這邊的粉絲、工作人員以及記者朋友們，這次我們會準備比去年更多、更精彩的內容，希望大家帶著愉悅歡樂的心情回家。」

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