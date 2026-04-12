中共再拋惠台利多 汪威江揭露台業者「西進悲哀」：拿不到三證被吃案

〔記者李紹綾／台北報導〕中共今（12日）拋出最新「惠台十項措施」，其中第九項特別對影視圈招手，強調允許引進「導向正確、製作精良」的台劇、紀錄片與動畫登陸，甚至歡迎台灣業者參與微短劇創作。對此，中華民國廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江分享自己的看法。

中華民國廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江對於「惠台十項措施」分享自己的看法。（資料照，記者胡舜翔攝）

相關新聞：中共拋惠台影視政策！資深製作人冷笑補刀：條件爛到不行「我完全不信任」

請繼續往下閱讀...

汪威江先是細數4月即將在中國上映的台片，包括《搜查瑠公圳》、《陽光女子合唱團》、《角頭：大橋頭》、《器子》，直呼：「繼台灣電影將於四月份在中國密集上映，今天我們又看到有關允許電視劇、紀錄片、動畫片在大陸頻道、網絡視聽平台播出的訊息，再度掀起兩岸影視交流的熱潮。」雖然口頭上說「這些都代表了兩岸影視交流的春天又來了」，但汪威江也點破現狀：「引進台灣影視作品的政策在過往一直有，只是苦於沒有流量的問題，這一點值得台灣業者深思。」

《陽光女子合唱團》中國版海報，宣布4月上映。（翻攝自微博）

汪威江反問：「是否我們作品的題材、內容較不為大陸觀眾青睞，反觀現偶劇在中國市場的人氣，這不是台灣曾經最擅長的領域？」他分析，台灣現在流行的「女性主義、社會題材」可能與中國觀眾的需求有落差，加上預算有限導致「演員的演技、及拍攝的精緻度，受限於成本預算，也在競爭白熱化的情況下，被選擇的機會不多」，雖然現在開放台灣業者可以在福建開製作公司，但汪威江仍語重心長提醒：「對中國市場的認知、我們還有需要做一些調整的地方。」

汪威江指出，目前台灣業者想深耕中國，做相關短劇的業務，最重要的還是基本的「三證」問題，台胞拿不到任何一證，「就算是中資公司法人是台灣身分同樣無解」，甚至因此發生不少「吃案」的不愉快事件。他感嘆，台灣業者在中國發展，「不是沒才華沒機會，苦於沒身份仍是重點」。

話雖如此，但汪威江仍抱持正向期待，認為在全球國際平台強勢進攻的現狀下，「除了有助於中華文化的傳承，促進同胞情感的融匯外，也期望兩岸業者，在政策的扶持下，創作出更多美好的作品」，他希望大家能真的拚出國際競爭力，達成所謂的「共贏互利」。

相關新聞：（獨家）從被矮化到輔導金爭議 《陽光女子合唱團》掀出台片制度困境

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法