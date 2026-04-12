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娛樂 日韓

黑粉竟是朋友 日美女YouTuber崩潰：對人性失去信心

日本YouTuber Yuka經營的YouTube頻道擁有近36萬訂閱。（翻攝自YouTube）日本YouTuber Yuka經營的YouTube頻道擁有近36萬訂閱。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本YouTuber Yuka經營的YouTube頻道擁有近36萬訂閱，人紅遭妒，不時出現酸民惡言攻擊，後來她經過一番追查，發現最大的黑粉頭子竟然是自己真實世界裡的朋友，讓她驚呼：好可怕。

根據日本《女性自身》報導，24歲的Yuka與男友一起經營YouTube頻道，分享同居生活與旅行經驗，她日前在影片中透露「對人性失去信心」，因為她找到罵她最惡毒、凶狠的酸民，竟然是她朋友。

Yuka發現罵她最兇的黑粉竟然是現實生活裡的朋友。（翻攝自YouTube）Yuka發現罵她最兇的黑粉竟然是現實生活裡的朋友。（翻攝自YouTube）

從去年開始，在網路上針對Yuka的誹謗與惡意留言大量增加，剛開始針對她的外貌詆毀，指「妳不可愛」、「妳狀態不好」，後來更惡劣，竟然進行人身攻擊，指「妳的臉有夠噁心」、「妳活著有什麼意義？」。

之所以抓到犯人的原因是，酸民留言竟然提到她對自己的額頭覺得自卑，這件事情她並未在網路上公開，只有現實生活中的親朋好友才會知道，所以她開始將犯人的範圍縮小到身邊親友。

因為酸民謾罵過度，Yuka只能報警處理。（翻攝自YouTube）因為酸民謾罵過度，Yuka只能報警處理。（翻攝自YouTube）

被罵到受不了的Yuka決定報警追查酸民身分，發現「罪魁禍首是我的朋友」，她對人性信任崩潰，不敢相信這是真的。Yuka說自己很難用言語形容心裡的感覺，沒想到現實中那麼好的朋友，竟然就是網路上最惡毒的酸民，讓她對人性也感到失望。

Yuka發現酸民是好友時，對人性感到失望。（翻攝自YouTube）Yuka發現酸民是好友時，對人性感到失望。（翻攝自YouTube）

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