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娛樂 電視

胡瓜重心不穩慘摔倒地 鞋噴飛狼狽呼叫董至成

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《綜藝大集合》本週前進桃園市「桃園慈護宮」，適逢文昌大法會前夕，綜藝天王胡瓜特別設計應景遊戲「祈福燒金紙」為考生助陣。現場不僅胡瓜親自下場扭動熱舞示範，連婆媽粉絲都跳到失控。然而在體能挑戰環節，胡瓜意外重摔、鞋子噴飛，與董至成上演一場「代打之亂」。

胡瓜、籃籃熱舞點燃慈護宮，媽媽組搶獎金沒在客氣。（民視提供）胡瓜、籃籃熱舞點燃慈護宮，媽媽組搶獎金沒在客氣。（民視提供）

為了替全台學子加持，胡瓜推廣新遊戲「祈福燒金紙」，規則要求參賽者在擲筊前必須先熱舞一段。胡瓜率先大方扭動肢體示範，籃籃接力登場更將氣氛推向最高潮。隨後的遊戲中，藝人與地方媽媽們跳得太盡興，差點忘記要燒金紙搶獎金，最後獎金竟由身手矯健的媽媽組抱走，讓藝人組面面相覷，場面十分逗趣。

董至成「雙腳發抖」連連敗。（民視提供）董至成「雙腳發抖」連連敗。（民視提供）

在經典挑戰「追趕跑跳碰」中，藝人組派出金淵珍、藍辰語、夏宇禾、李竸和董至成。原本勢在必行，沒想到董至成成了「大黑洞」，不管怎麼跳都卡在第一關，甚至雙腳發抖連連失敗。

胡瓜慘摔鞋子噴飛。（民視提供）胡瓜慘摔鞋子噴飛。（民視提供）

胡瓜見狀決定親自「代打」救援，沒想到一上場就因重心不穩，竟直接壓著李竸的頭才勉強站穩。原以為胡瓜能帥氣過關，不料下一秒他重心不穩當眾重摔，力道之大連鞋子都飛了出去。胡瓜無奈之下狼狽大喊：「換代打！」叫回董至成，結果董至成也撐不到幾秒，再次高喊：「換代打！」兩人就在關卡中瘋狂接力，畫面極其荒謬。

雖然胡瓜最後突破重圍來到終點前，卻因笑到沒力跳躍失誤，雙腳落地功虧一簣，最終還是得再次召喚董至成才勉強完成挑戰。

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