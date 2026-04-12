「曾沛慈退賽」衝熱搜？ 本人親自回應真相逆轉

女星曾沛慈在《浪姐7》表現亮眼，成績遙遙領先。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星曾沛慈參加《乘風2026》（以下簡稱《浪姐7》），憑藉穩定歌唱實力獲得觀眾肯定，加上個性直率活潑，在節目中圈粉無數，人氣始終名列前茅。

近日網路上瘋傳「曾沛慈退賽」消息，先前《浪姐7》小考臨時取消直播，更被黑粉帶風向，謠傳與她來自台灣身分有關，引發熱議。昨（11日）「曾沛慈退賽」更一度衝上微博熱搜。

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曾沛慈在現場曾與徐夢潔咬耳朵，外界對兩人問答內容充滿好奇。（翻攝自臉書）

黑粉進一步捕風捉影，指出某次直播畫面中，曾沛慈小跑步回到座位，徐夢潔突然拿著手機靠近，兩人對著螢幕低聲交談。畫面被放大解讀，甚至有人臆測對話內容為：「要退賽嗎？」、「不會走」，引發網友瘋狂猜測。

對此，曾沛慈今（12日）親自在社群平台發文打破謠言，寫下「即將開啟新的挑戰 #乘風2026」，被外界解讀為正面回應退賽傳聞。不僅如此，她也積極備戰二公舞台，用行動證明持續參賽，直接打臉各種退賽說法。

曾沛慈出面發文，打破退賽謠言。（翻攝自臉書）

此外，《浪姐7》官方微博今日也公布「初舞台推薦超會評」票選結果，曾沛慈奪下綜合評分第1名，並獲得微博獨家曝光資源，再次顯示其超高人氣與節目地位。

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