自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金荷娜錄影中忍淚！《細細山路》完結全員紅眼眶緊抱

李濬榮與肌肉山山細數過往點滴。（客家電視台提供）李濬榮與肌肉山山細數過往點滴。（客家電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕客家電視台實境節目《細細山路私密達》本週迎來最終回，南優賢、李濬榮、金荷娜與彭小刀正式完成10天「樟之細路」挑戰。成員們卸下裝備，騎協力車深入客庄市場，南優賢忙著試吃、李濬榮邊吃邊鬧，金荷娜更對攤販阿姨大方告白「我愛你」，氣氛輕鬆愜意。

小刀很感動大家可以完成這十天的旅程。（客家電視台提供）小刀很感動大家可以完成這十天的旅程。（客家電視台提供）

進入回憶木屋看紀錄照時，現場氣氛轉為感性。南優賢動情表示：「受到大家像家人一樣的照顧，真的打從心裡很感謝。一路上遇到的客家鄉親都很熱情親切，真的很想好好跟大家說一聲謝謝。」 李濬榮也笑中帶淚回憶彼此扶持的點滴。

南優賢陷入回憶沉思。（客家電視台提供）南優賢陷入回憶沉思。（客家電視台提供）

金荷娜看著這十天的照片。（客家電視台提供）金荷娜看著這十天的照片。（客家電視台提供）

金荷娜忍不住紅了眼眶，哽咽吐露心聲：「我一直在忍眼淚，因為我怕一哭就沒辦法好好說話了。對我來說，每一天都是開心又珍貴的回憶……我每天晚上都在祈禱，希望大家都能平安拍攝。」 彭小刀同樣紅了眼眶，感性總結：「我們五個人完整走完這段路，真的體現了客家文化堅毅的精神，我真的很愛你們。」成員最後以緊緊擁抱告別，為這段跨越國界的山路旅程與深厚情誼，畫下最動人的句點。

細細山路私密達最終回成員們擁抱在一起不捨離別。（客家電視台提供）細細山路私密達最終回成員們擁抱在一起不捨離別。（客家電視台提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中