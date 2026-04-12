金荷娜錄影中忍淚！《細細山路》完結全員紅眼眶緊抱

李濬榮與肌肉山山細數過往點滴。（客家電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕客家電視台實境節目《細細山路私密達》本週迎來最終回，南優賢、李濬榮、金荷娜與彭小刀正式完成10天「樟之細路」挑戰。成員們卸下裝備，騎協力車深入客庄市場，南優賢忙著試吃、李濬榮邊吃邊鬧，金荷娜更對攤販阿姨大方告白「我愛你」，氣氛輕鬆愜意。

小刀很感動大家可以完成這十天的旅程。（客家電視台提供）

進入回憶木屋看紀錄照時，現場氣氛轉為感性。南優賢動情表示：「受到大家像家人一樣的照顧，真的打從心裡很感謝。一路上遇到的客家鄉親都很熱情親切，真的很想好好跟大家說一聲謝謝。」 李濬榮也笑中帶淚回憶彼此扶持的點滴。

請繼續往下閱讀...

南優賢陷入回憶沉思。（客家電視台提供）

金荷娜看著這十天的照片。（客家電視台提供）

金荷娜忍不住紅了眼眶，哽咽吐露心聲：「我一直在忍眼淚，因為我怕一哭就沒辦法好好說話了。對我來說，每一天都是開心又珍貴的回憶……我每天晚上都在祈禱，希望大家都能平安拍攝。」 彭小刀同樣紅了眼眶，感性總結：「我們五個人完整走完這段路，真的體現了客家文化堅毅的精神，我真的很愛你們。」成員最後以緊緊擁抱告別，為這段跨越國界的山路旅程與深厚情誼，畫下最動人的句點。

細細山路私密達最終回成員們擁抱在一起不捨離別。（客家電視台提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法