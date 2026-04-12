44歲蒼井空自揭黑歷史 點名男星一夜情「讓我變bitch」

蒼井空（右）坦承是演員山本裕典開啟了她的bitch之路。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV女優蒼井空退出成人平台後，仍活躍於演藝圈。昨（11）現身網路電視平台ABEMA《30小時突破極限》特別節目，鬆口演員山本裕典是開啟她「bitch」道路的人，還透露兩人初次見面就發生關係，更變得放蕩。

44歲的蒼井空在AV界闖出一片天，甚至被稱為「蒼老師」，和DJ NON結婚8年的她，遇有雙胞胎兒子，談話尺度還是超大。她在節目中透露：「我20多歲的時候其實不太愛玩，自從遇到這個人之後，就徹底變成bitch了」。蒼井空一度猶豫要不要說出名字，後來她補充：「那時候正好是我考慮要不要引退的時期。我可以說出他的名字嗎？是大家都認識的人。」

請繼續往下閱讀...

山本裕典（左）和蒼井空參加同一個節目，製作單位知道兩人有一夜情之後，讓他們連線。（翻攝自X）

當蒼井空說出演員山本裕典的名字，攝影棚爆發哄堂大笑，因為男主角正在參加該節目的馬拉松單元。

蒼井空回憶當初山本裕典因為有事無法出席她的30歲生日Party，她知道山本裕典的聯絡方式，兩人聯繫後，清晨山本裕典到她的住處，當時是兩人第一次見面。雖然蒼井空接下來有工作，但兩人終究無法抵擋肉體誘惑，蒼井空笑說：「因為30歲這樣的開始，我就覺得無所謂啦，從此變成bitch」。但兩人關係也僅止一夜情。

山本裕典（左）知道蒼井空說出一夜情的事情，非常驚訝。（翻攝自X）

節目安排蒼井空和正在跑馬拉松的山本裕典連線，超級驚訝的他承認年輕時的確和蒼井空見過面，但兩人的關係「隨便大家怎麼想」。知道蒼井空全盤托出後，山本裕典覺得被主持人耍了，也大方坦承兩人的確有露水姻緣。提到蒼井空床技了得，山本裕典沒有回答，但低頭微笑。

38歲的山本裕典以特攝劇《假面騎士KABUTO》出道，曾演出《花樣少年少女》、主演《體操男孩》、《櫻蘭高校男公關部》等電視劇。演藝事業因酒店小姐流出床照後嚴重受挫，2017年更被經紀公司以「男女關係複雜」為由解約，沉寂2年，更不惜參加各種網路節目進行各種挑戰，例如體驗當牛郎以及這次跑馬拉松，期待有翻身機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法