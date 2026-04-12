自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

樂天韓援三姝變身「超萌女僕」 金佳垠羞喊：這輩子第一次穿

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿本週末迎來超人氣「萌え萌え猿夢女僕」主題日，全場從樂天女孩到吉祥物、工作人員皆換上女僕裝，將球場打造為大型萌系基地。其中，首次挑戰女僕造型的韓援啦啦隊成員成為全場焦點，「小可愛」金佳垠笑稱是「人生初體驗」，廉世彬則為了展現可愛感下足功夫，現場電力十足。

樂天「女僕日」萌翻球場！左起廉世彬、金佳垠、高佳彬。（樂天桃猿提供）樂天「女僕日」萌翻球場！左起廉世彬、金佳垠、高佳彬。（樂天桃猿提供）

面對全新的Cosplay挑戰，金佳垠害羞表示：「這輩子第一次穿這種衣服，有點害羞…哈哈。」 廉世彬也分享心情：「之前沒有穿過這種衣服，為了讓自己看起來更可愛，真的很努力了一下。」

廉世彬和吉祥物猿氣。（樂天桃猿提供）廉世彬和吉祥物猿氣。（樂天桃猿提供）

有趣的是，這次連應援團長Aby與GGG也加入變裝行列，畫面極具衝擊感。廉世彬透露，兩位團長的妝容與造型都是由她和高佳彬親自操刀，她笑說：「GGG的髮夾和腮紅是我幫他用的，沒想到意外地很適合，而且他自己也很滿意！Aby的妝和造型也是我一起幫忙的，比想像中還漂亮。」高佳彬則感嘆，連吉祥物與粉絲都一起穿上女僕裝，整體氛圍非常新鮮。

樂天女孩穿上女僕裝。（樂天桃猿提供）樂天女孩穿上女僕裝。（樂天桃猿提供）

樂天女孩Kira則透露自己從小就是動漫迷，甚至動過到女僕咖啡廳打工的念頭。昨日剛好發生一段趣事，Kira穿著女僕裝看到休息室地上有水，反射性蹲下擦拭，結果被隊友調侃：「真的變女僕了！」

「小可愛」金佳垠笑稱人生初體驗。（樂天桃猿提供）「小可愛」金佳垠笑稱人生初體驗。（樂天桃猿提供）

隨著氣溫回升，球場蚊蟲也變多。相較於金佳垠展現專業「無視」大法，高佳彬則幽默分享：「只擔心蟲子會跑進嘴巴或眼睛，所以沒辦法很放鬆地張開嘴巴。每次有拍手的動作時，好像都會順便想把蟲子趕走。」 金佳垠則淡定表示，雖然討厭蟲子，但工作時會盡量忽略。

廉世彬激推「女僕裝猴子」。（樂天桃猿提供）廉世彬激推「女僕裝猴子」。（樂天桃猿提供）

今日（12日）是活動最後一天，廉世彬對於粉絲大讚她適合女僕裝感到很有成就感，更特別點名吉祥物「媛氣」的造型讓人難以忘記：「今天的猴子真的太可愛了！雖然平常的樣子也很有魅力，但今天的造型應該會讓人難以忘記！」 呼籲粉絲把握機會進場捕捉這難得一見的風景。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中