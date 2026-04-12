樂天韓援三姝變身「超萌女僕」 金佳垠羞喊：這輩子第一次穿

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿本週末迎來超人氣「萌え萌え猿夢女僕」主題日，全場從樂天女孩到吉祥物、工作人員皆換上女僕裝，將球場打造為大型萌系基地。其中，首次挑戰女僕造型的韓援啦啦隊成員成為全場焦點，「小可愛」金佳垠笑稱是「人生初體驗」，廉世彬則為了展現可愛感下足功夫，現場電力十足。

樂天「女僕日」萌翻球場！左起廉世彬、金佳垠、高佳彬。（樂天桃猿提供）

面對全新的Cosplay挑戰，金佳垠害羞表示：「這輩子第一次穿這種衣服，有點害羞…哈哈。」 廉世彬也分享心情：「之前沒有穿過這種衣服，為了讓自己看起來更可愛，真的很努力了一下。」

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廉世彬和吉祥物猿氣。（樂天桃猿提供）

有趣的是，這次連應援團長Aby與GGG也加入變裝行列，畫面極具衝擊感。廉世彬透露，兩位團長的妝容與造型都是由她和高佳彬親自操刀，她笑說：「GGG的髮夾和腮紅是我幫他用的，沒想到意外地很適合，而且他自己也很滿意！Aby的妝和造型也是我一起幫忙的，比想像中還漂亮。」高佳彬則感嘆，連吉祥物與粉絲都一起穿上女僕裝，整體氛圍非常新鮮。

樂天女孩穿上女僕裝。（樂天桃猿提供）

樂天女孩Kira則透露自己從小就是動漫迷，甚至動過到女僕咖啡廳打工的念頭。昨日剛好發生一段趣事，Kira穿著女僕裝看到休息室地上有水，反射性蹲下擦拭，結果被隊友調侃：「真的變女僕了！」

「小可愛」金佳垠笑稱人生初體驗。（樂天桃猿提供）

隨著氣溫回升，球場蚊蟲也變多。相較於金佳垠展現專業「無視」大法，高佳彬則幽默分享：「只擔心蟲子會跑進嘴巴或眼睛，所以沒辦法很放鬆地張開嘴巴。每次有拍手的動作時，好像都會順便想把蟲子趕走。」 金佳垠則淡定表示，雖然討厭蟲子，但工作時會盡量忽略。

廉世彬激推「女僕裝猴子」。（樂天桃猿提供）

今日（12日）是活動最後一天，廉世彬對於粉絲大讚她適合女僕裝感到很有成就感，更特別點名吉祥物「媛氣」的造型讓人難以忘記：「今天的猴子真的太可愛了！雖然平常的樣子也很有魅力，但今天的造型應該會讓人難以忘記！」 呼籲粉絲把握機會進場捕捉這難得一見的風景。

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