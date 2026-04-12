台灣之光！「真人版美人魚」賴心雅登國際封面 揭水下拍攝殘酷現實

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣「真人版美人魚」正式躍上國際舞台！擁有11年資歷的水下模特賴心雅，不只在國際水下攝影與表演領域闖出名號，更進一步打造出一套完整的「水下模特專業體系」，把原本被視為夢幻演出的「水模」，正式推向制度化與專業化，堪稱從表演者升級為產業推手的代表人物。

賴心雅11年練成水模教母，夢幻玩成一門專業。（賴心雅提供）

賴心雅過去曾在TLC旅遊頻道實境節目《決戰水下伸展台》中奪下模特組第一名，之後更登上俄羅斯《Нептун（Neptune）》與國際海洋雜誌《Ocean Geographic》封面，並累積多項國際攝影賽金牌作品，一步步把台灣水下藝術推向世界。但她坦言，真正的轉折點，竟來自一場「覺得很好玩就答應」的合作邀約。

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賴心雅把水變入口，打造完整體系，讓台灣水模衝上國際舞台。（賴心雅提供）

賴心雅把舞蹈、劇情全搬進海裡，靠台灣「混搭實驗力」征服國際評審。（賴心雅提供）

賴心雅回憶，當時有攝影師主動找她，希望將經驗整理成課程，「我當下其實只是覺得『欸好像很好玩』就答應了」，沒想到在教學過程中不斷修正、優化內容，最終透過潛水界前輩引薦，接觸到MFI國際系統創辦人，課程更被完整收錄進體系，正式成為國際水中模特專業課程的一環，讓「水模」第一次有了可被複製、被學習的系統架構。

賴心雅把水變入口，打造完整體系，讓台灣水模衝上國際舞台。（賴心雅提供）

賴心雅11年練成水模教母，夢幻玩成一門專業。（賴心雅提供）

外界總以為水下模特是「唯美＋浪漫」的代名詞，但賴心雅直接打破濾鏡，坦言這是一項極度硬核的工作，「水下跟陸上是兩個世界」，她舉例，一小時拍攝時間，真正能入鏡的可能不到半小時，還得扣除閉氣與調息時間，加上水溫流失快、環境不可控，甚至在海裡遇到水母都是日常，「拍完就是抗組織胺各種吃各種擦」，一句話道盡現實。

賴心雅把舞蹈、劇情全搬進海裡，靠台灣「混搭實驗力」征服國際評審。（賴心雅提供）

從TLC冠軍到國際評審，賴心雅一頭栽入水，竟改寫產業規則。（賴心雅提供）

賴心雅也分享自己最「驚險開局」的經歷，第一次參賽就被丟進20米深的潛水館，「我完全不知道浮力是什麼，就一路往下掉，還游不太上來」，笑說現場攝影師應該都被嚇壞，「如果有剪進節目，應該會變成很好的安全教材」。也正因為走過這些「從零到極限」的過程，她更堅信水下模特是一門可以被訓練的專業。她直言，入門最大關卡其實不是技術，而是「自己把它想太難」，「先玩就對了」，但一旦開始認真，「你就會發現要練的東西真的很多」。

賴心雅把水變入口，打造完整體系，讓台灣水模衝上國際舞台。（賴心雅提供）

在表達層面上，水下無法說話，賴心雅反而找到自己的優勢，「我本來就不太愛講話」，長期習慣用肢體與表情傳遞情緒，也讓她在鏡頭前能自然說故事，甚至笑說「我可以當老師這件事，其實我自己也覺得蠻神奇的」。

賴心雅把舞蹈、劇情全搬進海裡，靠台灣「混搭實驗力」征服國際評審。（賴心雅提供）

如今賴心雅不僅是教學系統建立者，也擔任國際賽事評審，培育出多位登上國際舞台甚至奪冠的選手。雖然她坦言自己對「評審」這個角色仍帶點矛盾，「很多我看到的東西，評分表上是無法加減分的」，但也因此更尊敬這份專業。

談到台灣水下模特的優勢，賴心雅特別點出台灣創作環境的「混搭實驗力」，「攝影團隊很喜歡把造型、劇情、舞蹈全部混在一起」，讓她累積大量多元經驗，也成為走向國際的重要養分。

從TLC冠軍到國際評審，賴心雅一頭栽入水，竟改寫產業規則。（賴心雅提供）

除了教學與競賽，賴心雅每年舉辦「水下模特成果發表同樂會」，將學生從零開始的學習歷程轉化為公開展演，讓更多人近距離感受水下藝術的魅力，也讓這個原本小眾的領域逐漸被看見。

賴心雅形容，自己想做的，其實很單純，「我想當大家想玩水的突破口」。她認為，水下模特是一個入口，讓人從「拍美照」開始，進而愛上水、學會潛水，甚至關心海洋與環境。

賴心雅11年練成水模教母，夢幻玩成一門專業。（賴心雅提供）

從一開始只是「喜歡拍漂亮照片」，到如今打造完整產業體系，賴心雅笑說自己其實沒有太多偉大計畫，「我一直都覺得自己很幸運，我就只是一直在享受這條路而已。」但正是這份單純，讓她一步步把「水下」這件事，從夢幻想像，變成真正被世界看見的專業。

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