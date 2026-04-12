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千萬網紅驚傳罹癌三期「心碎落髮」抗癌 嫩尪深情陪剃光頭...網讚：這才是真男人

〔記者李紹綾／台北報導〕31歲中國抖音網紅「一栗小莎子」已婚育有2歲兒，原本正值人生勝利組，沒想到今年初。證實確診「何杰金氏淋巴瘤三期」。10日她更公開了令人心痛的剃髮影片，決定與化療副作用正面對決。

一栗小莎子因化療理光頭。（翻攝自微博）一栗小莎子因化療理光頭。（翻攝自微博）

一栗小莎子透露，從2025年底就開始持續咳嗽，甚至咳到腋下腫痛、肋骨劇痛，原本還傻傻以為是單純發炎或骨折，甚至去看中醫，直到今年1月底才正式確診罹癌。身為2歲孩子的媽媽，她感性坦言：「當媽後從未如此怕死過。」為了年幼的兒子，她將抗癌形容為「打怪升級」，即便目前12次化療才剛走完第4次，她仍堅持用正向態度記錄生活。

一栗小莎子因化療理光頭，老公也跟進理光頭。（翻攝自微博）一栗小莎子因化療理光頭，老公也跟進理光頭。（翻攝自微博）

因為化療導致脫髮嚴重，決定「主動選擇」先將長髮剃光。曝光的影片中，老公幫她剪下第一刀時，一栗小莎子還是忍不住當場淚崩，坦言那一刻真的「心碎了」。但最暖心的是，老公為了給她勇氣，竟然當場也把自己理成光頭，夫妻倆對著鏡子「光頭相對」相視而笑的畫面，讓無數網友動容。

一栗小莎子因化療理光頭。（翻攝自微博）一栗小莎子因化療理光頭。（翻攝自微博）

一栗小莎子。（翻攝自微博）一栗小莎子。（翻攝自微博）

一栗小莎子戴假髮。（翻攝自微博）一栗小莎子戴假髮。（翻攝自微博）

影片曝光後，全網湧入加油聲，紛紛大讚：「這才是真男人」、「這就是婚姻最好的模樣」。雖然一栗小莎子暫時告別了招牌長髮，但她樂觀強調：「主動選擇比被動承受更輕鬆。」粉絲們也紛紛預約，要等她打怪成功那天，再看她把漂亮長髮留回來。

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