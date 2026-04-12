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正妹網紅「低胸露肚」朝聖古廟…挨轟褻瀆神明 網抓包「香沒點火」開轟：詐騙

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞網紅Junee近來赴中國洛陽白馬寺旅遊，本想在社群發美照祈求「順遂無虞，皆得所願」，沒想到願望還沒達成，社群帳號就先被網友開噴到「查無此人」。

大馬網紅Junee赴千年古剎拉鍊大開秀深溝被罵爆，網抓包「香沒點火」開轟。（翻攝自Threads）大馬網紅Junee赴千年古剎拉鍊大開秀深溝被罵爆，網抓包「香沒點火」開轟。（翻攝自Threads）

據大馬媒體報導，Junee在社群分享的一組參拜照，只見她身穿緊身低胸上衣，站在香爐前刻意不拉外衣拉鍊，大方展示「北半球」事業線與肚臍。雖然有部分護航網友高喊「穿衣自由」，但多數人認為在千年古剎這種莊嚴宗教場所，穿得像要去夜店實在太不合時宜，痛批這根本是褻瀆神明。

大馬網紅Junee赴千年古剎拉鍊大開秀深溝被罵爆，網抓包「香沒點火」開轟。（翻攝自Threads）大馬網紅Junee赴千年古剎拉鍊大開秀深溝被罵爆，網抓包「香沒點火」開轟。（翻攝自Threads）

有眼尖網友放大照片發現，Junee雙手虔誠緊握的三炷香，頭部竟然完全沒有點燃的痕跡，不少人揣測她只是為了社群流量，拉開拉鍊找人擺拍，連火都懶得點。網友怒火中燒，紛紛留言開酸：「竟然連神明都敢騙！」、「假上香、真露奶，擺拍連基本功都不演了」。面對輿論一面倒的砲轟，Junee疑似扛不住這波跨國怒火，目前她的Instagram與Threads的帳號已關閉。

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