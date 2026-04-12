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娛樂 電視

宋逸民陳維齡爆離開台灣！揭曉「學霸兒」超狂喜訊

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人轉任牧師的宋逸民與師母陳維齡，近期公益行程滿檔，才剛圓滿結束馬來西亞「STILL我在這裡」跨國音樂與公益行動，兩人返台後完全沒休息，隨即展現驚人行動力。近日，夫妻倆現身「伯大尼兒少家園」愛你咖啡的開幕活動，以實際行動力挺弱勢兒少的技能培力計畫，現場互動溫馨，場面令人動容。

宋逸民（左）、陳維齡（右）7月飛英國迎喜訊，學霸兒大學畢業將攻碩。（藝起發光提供）宋逸民（左）、陳維齡（右）7月飛英國迎喜訊，學霸兒大學畢業將攻碩。（藝起發光提供）

宋逸民感性分享，這次大馬之行對他觸動極深，更讓他堅定「愛要延續」的信念。他直言：「把愛帶出去，也要把愛帶回來。」 回台後第一時間投入在地公益，就是希望這份感動不只是一趟旅程，而是能真實扎根在台灣社會的角落。

當天開幕的「愛你咖啡」，是由育幼院推動的自立空間。宋逸民與陳維齡在現場見證了咖啡廳的成立，兩人看著孩子們學習技能、建立自信，忍不住為這群邁向未來的青少年加油打氣，期盼這裡能成為他們翻轉人生的起點。

宋逸民夫婦馬不停蹄奔波公益，「把愛帶回來」心繫弱勢兒少。（藝起發光提供）宋逸民夫婦馬不停蹄奔波公益，「把愛帶回來」心繫弱勢兒少。（藝起發光提供）

除了奔波公益，宋逸民也大方透露了家中的好消息。預計今年7月中下旬，全家人將飛往英國，參加兒子的大學畢業典禮。對夫妻倆來說，這不僅是孩子的人生里程碑，更是全家難得的團聚時刻。

宋逸民難掩為父的驕傲與不捨，表示這趟英國行除了出席典禮，也會安排簡短的家庭旅遊。除了共創美好回憶，更要為即將邁入碩士階段的兒子送上滿滿祝福。

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