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繼承向華強遺產卻「廢了下半身」？郭碧婷淚揭生二胎後遺症 驚曝身體警訊

〔記者李紹綾／台北報導〕香港影視大亨「龍五」向華強的兒媳郭碧婷近日在綜藝節目《不好笑就露宿街頭》與嘉賓小鹿大聊生育經，她一開口就丟出震撼彈，直言生完第二胎後，身體狀況簡直是「整個人像廢了一樣」。

向華強（右起）的妻子「向太」陳嵐與郭碧婷的婆媳關係良好，坦言曾拆散向佐多段戀情。（翻攝自微博）向華強（右起）的妻子「向太」陳嵐與郭碧婷的婆媳關係良好，坦言曾拆散向佐多段戀情。（翻攝自微博）

節目中，當來賓小鹿滿懷憧憬地表示想生兩個孩子「怕孩子孤單」時，郭碧婷立刻以過來人身分潑冷水。她坦言，生第一胎時恢復得還算順利，但到了第二胎，身體負擔完全是另一個層級。郭碧婷形容：「生完之後怎麼樣都瘦不下來，人一直是腫的。」甚至為了找回昔日纖細身材，整整花了數年時間調整，打破了外界對「貴婦產後秒瘦」的粉紅泡泡。

更讓人震驚的是，郭碧婷透露產後曾出現下半身無力的恐怖後遺症，「下樓梯都覺得會摔倒，很可怕」。這番話讓小鹿聽得目瞪口呆，雖然小鹿試圖提議靠調理改善，但郭碧婷無奈表示，她現在連吃東西都要膽戰心驚，因為只要一亂吃就過敏、全身水腫，調理之路漫長到讓人心灰意冷。

郭碧婷自揭生第二胎後，身體幾乎廢了。（翻攝自微博）郭碧婷自揭生第二胎後，身體幾乎廢了。（翻攝自微博）

雖然向華強先前才宣布遺產都要交給兒媳打理，讓不少人羨慕她命好，但看到郭碧婷如此真實的「廢人告白」，網友紛紛感嘆：「連她都要花好幾年恢復，普通媽媽更不容易」、「生育從來不是女性的義務，身體代價只有自己承擔」。郭碧婷這番強烈且真實的言論，不僅撕開了豪門生活的華麗表象，更引發全網對「生育選擇權」的熱議，呼籲大眾尊重每位女性的身體狀況，別再用傳統觀念催生。

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