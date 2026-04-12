告五人波士頓開唱「台下全是學霸」 當場掏一物成員嚇傻

〔記者張釔泠／台北報導〕告五人日前飛行13,351公里、歷經近15小時航程抵達大蘋果紐約，隨後又驅車前往波士頓開唱。距離上一次來到紐約已時隔將近三年，這次 Live House 距離更近，告五人不僅直接在台上與第一排歌迷擊掌，更笑說：「讓你們有來到『告五人大包廂』的感覺！」讓全場氣氛沸騰。

告五人狂奔1.3萬公里赴北美演出。（相信音樂提供）

紐約場一開場帶來《愛人錯過》，歌迷瞬間起立嗨跳，點歌環節也一連帶來《法蘭西多士》與《愛在夏天》，更有歌迷特製「哨子」為台上的他們應援。談到出道即將邁入第10年，告五人感性分享近期常遇到歌迷告白「從小聽你們的歌長大」，讓他們笑稱自己既像前輩又像新人。

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告五人紐約開場全場沸騰。（相信音樂提供）

犬青更開玩笑說：「我們有很多悲歌，可以說是『悲歌著名團體』，大家第一次看到我們，會不會以為我們過得很慘？」包辦創作的雲安連忙在一旁搞笑道歉。他們自認是很好的傾聽者，「我們很常收到大家的人生故事，謝謝歌迷願意把私密的事情和我們分享，希望這些歌曲可以癒合你們人生中的傷口。」

告五人首度造訪波士頓。（相信音樂提供）

而在距離紐約近4小時車程的波士頓，則是告五人首度造訪。得知許多哈瓜特地從華盛頓、加州、多倫多甚至墨爾本飛來，讓犬青直呼：「感謝大家炙熱的眼神給了我信心！」台下聚集了來自麻省理工學院、哈佛大學、柏克萊音樂學院與耶魯大學的學霸歌迷，大家甚至當場掏出學生證給團員們「聞香」，讓告五人笑翻直說：「今天必須好好講話，不然顯得我們沒魅力，不能講沒營養的東西！」

告五人前往《六人行》體驗館。（相信音樂提供）

兩場演出不僅台上熱烈，告五人更寵粉在會後舉辦專輯簽名會，在緊湊的演出與簽名行程之餘，告五人也延續每到一座城市都喜歡「用雙腳探索」的習慣。在紐約的空檔，他們前往大都會博物館欣賞拉斐爾、畢卡索等大師名作來調時差，也朝聖了美劇《六人行》體驗館，犬青笑說：「依靠《六人行》學英文的那幾年，真的比去補習班還有效！」更重返時代廣場與自己的演唱會巨型螢幕廣告合影。

告五人巧遇自己的宣傳車。（相信音樂提供）

來到波士頓，他們不僅在路上巧遇自己的演唱會宣傳車，更跑到哈佛大學當了一日「笑」友，體驗濃厚的書香氣息。波士頓多變的天氣也讓他們大開眼界，犬青迎來人生第一次看見正在下的雪，雲安也笑說原本想去貫穿整座城市的查爾斯河邊慢跑，結果一開門就被狂風和低溫勸退。

接下來告五人巡演腳步將前往美西的聖荷西與洛杉磯開唱，隨後再飛往巴黎及倫敦，最終將於5月16日、17日於台北Zepp New Taipei迎來最終站。

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