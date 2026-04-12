江語晨錄影突離場！前夫突襲搶監護權 聽到判決結果當場落淚

江語晨近期返回大眾視野。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣選秀綜藝《乘風2026》（又稱《浪姐7》）開播後話題不斷，其中台灣女星江語晨的回歸更受到不少關注。不過她日前在節目錄製過程中突然中途離場，引發外界議論。隨著最新一集節目播出，江語晨終於重返舞台，也公開自己面臨的家庭官司風波，真情流露的畫面讓不少觀眾動容。

江語晨去年10月宣布與機師丈夫離婚，結束長達9年的婚姻。不料近日她在社群平台透露，突然需要緊急尋找美國加州的律師協助，原因是收到當地法院通知，必須趕在隔天早上出庭處理相關法律問題。消息一出，也讓外界猜測她可能正面臨新的法律糾紛。

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江語晨7日發文求助。（翻攝微博）

在8日錄製節目「一公小考」時，江語晨明顯狀態不佳。完成表演後，她立刻向現場工作人員與其他參賽者鞠躬致歉，隨即匆忙離開錄影現場。當時主持人也在節目中說明，她因為有緊急私事需要處理，希望大家能理解。

直到11日播出的節目中，江語晨才在宿舍透過手機得知好消息，前夫提出的上訴遭法院駁回。原來在她前往中國錄製節目期間，前夫突然提出跨國訴訟，希望更改子女監護權，要求她返回美國出庭，最終法院決定維持原本的監護安排，孩子仍由江語晨主要照顧。

事實上，在節目重要考核前48小時收到法院通知，讓江語晨承受巨大心理壓力。當時她正為舞台表演《大藝術家》進行密集排練，卻因焦慮而徹夜難眠，甚至在練習過程中出現忘詞、走位混亂等狀況。面對法律問題與比賽壓力同時襲來，她仍努力堅持完成訓練。

在最新節目中，江語晨分享這段經歷的影片播出後，現場不少參與節目的「姐姐們」也被感動得落淚，紛紛給予她擁抱與鼓勵。經歷這段風波後，江語晨也表示自己終於能放下心中重擔，全力投入接下來的舞台表演。

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