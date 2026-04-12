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娛樂 最新消息

丫頭38歲生日出事！摔破頭送醫「17天不能洗頭」

藝人丫頭不慎摔破頭。（翻攝IG）藝人丫頭不慎摔破頭。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人丫頭近年除了活躍於演藝圈，也積極拓展多項副業。不過她在11日迎來38歲生日時，卻意外發生受傷事件，透露自己不慎摔破頭，還因此緊急送醫治療，消息曝光後讓粉絲相當擔心。

詹子晴當天先在社群平台分享一張生日自拍照，畫面中笑容燦爛，氣氛輕鬆。然而不久後，她又上傳了另一張處理傷口的照片，坦言「把頭摔破了」，讓不少網友嚇了一跳。雖然她並未詳細說明意外發生的經過，但從照片中可見頭部傷口相當明顯，最後需要透過醫療釘槍縫合，總共釘了5針才完成處理。

面對突如其來的意外，詹子晴也以幽默口吻形容，這就像是自己在生日當天收到的一堂「震撼教育」。雖然過生日卻見血，但她仍保持正向心態看待整件事。

她在貼文中分享心情，表示在經歷這場意外後，醒來時突然覺得許多原本覺得沒有意義的事情，好像也變得更有意義。她也提到，由於頭部有傷口，接下來一段時間需要特別照顧傷勢，甚至可能要忍受長達17天無法洗頭。

貼文曝光後，不少粉絲紛紛湧入留言區關心她的情況，除了送上生日祝福外，也叮嚀她好好休息、早日康復。

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