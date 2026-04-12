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曾來台發展 港星脫到剩內褲跳海救溺者

曾來台發展 港星脫到剩內褲跳海救溺者港星白梓軒（左）日前在香港淺水灣英勇救人。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港出生的40歲中英混血男星白梓軒，曾與華語天后「Elva」蕭亞軒傳緋聞，日前在香港淺水灣上演英勇救人，昨（11）日晚間被TVB節目《東張西望》報導。

事件發生在3月底，白梓軒與朋友在遊艇出海時，發現2名少女在海中掙扎、疑似遇溺，在危急關頭，他奮不顧身地脫掉衣物、僅穿內褲便跳海營救，最後成功將2人平安救起，其見義勇為的行為，事後獲得大眾激讚。

白梓軒接受電視節目《東張西望》訪問憶述當時看到2名少女在離船約150至200米遠的海中央載浮載沉，起初以為她們在玩樂，但觀察一會兒後驚覺不對勁，於是立即高聲詢問；少女們隨即驚慌呼救，白梓軒當機立斷火速跳入海中，迅速游到她們身邊，將已體力不支的2人救回船上。

白梓軒事後謙虛表示，雖然當時海水仍有點冷，但在緊急情況下沒有多想，直言救人是「應該的」，沒甚麼特別，並藉此提醒大眾進行水上活動時務必注意安全，穿好合身救生衣，若不幸發生意外，應盡量保持冷靜等待救援。

早年憑台劇《醉後決定愛上你》在台灣打開知名度的白梓軒，近年參演電視劇《妮波自由式》飾演要角，曾在疫情後來台拍戲，小有名氣。

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