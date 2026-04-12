跑山獸協尋失蹤山友收費挨批 謝金河力挺曝內情

捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德（見圖）最近上傳一段影片，講述協尋登山失聯男子47天後尋獲遺體，事後卻被質疑要收費，引起網友熱烈討論。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）長年定居台灣，多年來陸續救助8名山難者、尋獲7具遺體，去年因收費10萬搜尋山友遺體，遭林姓搜救教官批評為「賞金獵人」。

年代新聞台《數字台灣》主持人、財信傳媒集團董事長謝金河昨在臉書發文分享對此事看法，他以「在善念與邪念之間」判斷這次風波，是Petr踩到別人利益，現在有人爆料說救難恊會有一筆不小的預算，這次事件很多挺他的人都站出來聲援跑山獸。

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謝金河說，一個捷克來台灣求學的年輕人，娶了原住民老婆，「他熱愛台灣，用生命來灌溉台灣的山林，這次他用47天找到已經罹難的山友，用賞金獵人來批評他，實在太沉重。」謝金河認為在台灣，很多事情都有兩面看法，他說：「如果大家從善念和邪念來看這事件，最後的結果，大家一起定會站在善念這邊！」

謝金河臉書全文

在善念與邪念之間

這幾天，為了一椿搜救事件引起的風風雨雨，這個事件的主人Petr Novotny，他來自捷克，這次為了東卯山搜救收了10萬元，引發一位救難協會的林姓教官質疑他是「賞金獵人」，於是在網路上引來熱烈討論。今天台北捷兔在平湖的跑步，沿途大家都在說他！大家都為他抱不平。

我算是最早認識Petr的人之一，他來到台灣最早來台北捷兔，後來他轉戰到外國人比較多的Taiwan Hash，不過後來他創立跑山獸，承辦山林越野活動，為了避開利益衝突，他就退出台北捷兔及Taiwan Hash，可以看出Petr的理念與堅持。

我印象最深刻的是，2015年捷兔的鷄屎大人和一群山友從塔蔓山縱走，準備從明池出來。鷄屎先生腳程太快，他一馬當先向前衝，卻一個人困在山谷裡。他困在山裡三天，身上沒有帶什麼吃的東西，只靠喝溪水解渴，到了第三天他已經出現幻覺。他的家人動員搜救隊恊尋，在大家一籌莫展的時候，Petr和俄羅斯人「沙小」自告奮勇，他們從福山上去，終於救下鷄屎先生。

今天我特別向鷄屎先生問起這段往事，他說沒有他們兩人，他肯定掛掉！民國31年次的鷄屎先生，那年已經74歲，他能撐那麼久，實在很不容易。更重要的是，Petr及沙小腳力都很驚人。在山野間，他們像野兔般的快速和靈活，而且Petr善用衞星定位及深山救人的專業。這事件後，今周刊曾對Petr作了一段深度報導，也許大家可以看看！

這次的風波，我判斷是Petr踩到別人的利益，現在有人爆料說救難恊會有一筆不小的預算。這次事件很多挺他的人都站出來聲援他。一個捷克來台灣求學的年輕人，娶了原住民的老婆，他熱愛台灣，用生命來灌溉台灣的山林，這次他用47天找到已經罹難的山友，用賞金獵人來批評他，實在太沈重。

在台灣，很多事情都有兩面看法，不過，如果大家從善念和邪念來看這事件，最後的結果，大家一起定會站在善念這邊！

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