自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

跑山獸協尋失蹤山友收費挨批 謝金河力挺曝內情

捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德（見圖）最近上傳一段影片，講述協尋登山失聯男子47天後尋獲遺體，事後卻被質疑要收費，引起網友熱烈討論。（資料照）捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德（見圖）最近上傳一段影片，講述協尋登山失聯男子47天後尋獲遺體，事後卻被質疑要收費，引起網友熱烈討論。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）長年定居台灣，多年來陸續救助8名山難者、尋獲7具遺體，去年因收費10萬搜尋山友遺體，遭林姓搜救教官批評為「賞金獵人」。

年代新聞台《數字台灣》主持人、財信傳媒集團董事長謝金河昨在臉書發文分享對此事看法，他以「在善念與邪念之間」判斷這次風波，是Petr踩到別人利益，現在有人爆料說救難恊會有一筆不小的預算，這次事件很多挺他的人都站出來聲援跑山獸

謝金河說，一個捷克來台灣求學的年輕人，娶了原住民老婆，「他熱愛台灣，用生命來灌溉台灣的山林，這次他用47天找到已經罹難的山友，用賞金獵人來批評他，實在太沉重。」謝金河認為在台灣，很多事情都有兩面看法，他說：「如果大家從善念和邪念來看這事件，最後的結果，大家一起定會站在善念這邊！」

謝金河臉書全文

在善念與邪念之間
這幾天，為了一椿搜救事件引起的風風雨雨，這個事件的主人Petr Novotny，他來自捷克，這次為了東卯山搜救收了10萬元，引發一位救難協會的林姓教官質疑他是「賞金獵人」，於是在網路上引來熱烈討論。今天台北捷兔在平湖的跑步，沿途大家都在說他！大家都為他抱不平。
我算是最早認識Petr的人之一，他來到台灣最早來台北捷兔，後來他轉戰到外國人比較多的Taiwan Hash，不過後來他創立跑山獸，承辦山林越野活動，為了避開利益衝突，他就退出台北捷兔及Taiwan Hash，可以看出Petr的理念與堅持。
我印象最深刻的是，2015年捷兔的鷄屎大人和一群山友從塔蔓山縱走，準備從明池出來。鷄屎先生腳程太快，他一馬當先向前衝，卻一個人困在山谷裡。他困在山裡三天，身上沒有帶什麼吃的東西，只靠喝溪水解渴，到了第三天他已經出現幻覺。他的家人動員搜救隊恊尋，在大家一籌莫展的時候，Petr和俄羅斯人「沙小」自告奮勇，他們從福山上去，終於救下鷄屎先生。
今天我特別向鷄屎先生問起這段往事，他說沒有他們兩人，他肯定掛掉！民國31年次的鷄屎先生，那年已經74歲，他能撐那麼久，實在很不容易。更重要的是，Petr及沙小腳力都很驚人。在山野間，他們像野兔般的快速和靈活，而且Petr善用衞星定位及深山救人的專業。這事件後，今周刊曾對Petr作了一段深度報導，也許大家可以看看！
這次的風波，我判斷是Petr踩到別人的利益，現在有人爆料說救難恊會有一筆不小的預算。這次事件很多挺他的人都站出來聲援他。一個捷克來台灣求學的年輕人，娶了原住民的老婆，他熱愛台灣，用生命來灌溉台灣的山林，這次他用47天找到已經罹難的山友，用賞金獵人來批評他，實在太沈重。
在台灣，很多事情都有兩面看法，不過，如果大家從善念和邪念來看這事件，最後的結果，大家一起定會站在善念這邊！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中