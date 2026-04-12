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娛樂 最新消息

馬傑森首轟林襄秒祝賀 他親回「7字」網嗨舊情復燃

林襄公開祝賀馬傑森。（翻攝IG）林襄公開祝賀馬傑森。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒樂天桃猿球員馬傑森10日敲出生涯首支全壘打，不僅為自己寫下重要里程碑，也在球迷之間掀起熱烈討論。令人意外的是，他的前女友、現任味全龍啦啦隊成員林襄也在社群平台發文祝賀，兩人的互動迅速成為話題。

林襄在Threads上分享心情，表示自己其實還沒滑到相關新聞前，就已經收到不少粉絲私訊通知這個好消息。她除了感謝大家第一時間與她分享外，也開心恭喜馬傑森成功擊出生涯首轟，語氣依舊充滿支持。

對於前女友的祝賀，馬傑森在賽後受訪時被問及此事，也露出靦腆笑容回應，表示「真的很謝謝她」。平時不太活躍於社群平台的他，這次甚至特地到林襄的貼文下留言回應：「謝謝後援會會長。」簡單一句話，再度引發網友關注。

馬傑森回應林襄貼文。（資料照；記者陳志曲攝）馬傑森回應林襄貼文。（資料照；記者陳志曲攝）

兩人這段互動曝光後，立刻在網路上掀起討論。許多網友留言笑說「這跟官宣有什麼差別」、「幫大家放墨鏡在這邊」，還有人打趣表示「首轟的慶祝煙火是閃光彈

事實上，馬傑森與林襄的戀情在2023年8月被曝光後，曾一度成為體壇與娛樂圈的熱門話題。不過這段感情後來疑似見光死，林襄也在同年底對外表示兩人已經回到朋友關係。

儘管如此，林襄之後加入味全龍啦啦隊，仍不時大方提到馬傑森。她在明星賽活動中甚至帶頭高喊「臭！馬傑森」口號，炒熱現場氣氛，還笑稱自己是「馬傑森後援會會長」。直率又幽默的互動方式，也讓不少粉絲覺得兩人即使分開，仍維持著自然又友好的關係。

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