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娛樂 最新消息

TWICE巡演太拼！Momo牙痛到崩潰 直接在美國拔真牙

TWICE成員momo在美國巡演期間拔牙。（翻攝IG）TWICE成員momo在美國巡演期間拔牙。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE目前正展開第六次世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，巡演行程橫跨多個國家與城市。然而，隨著演出密集進行，成員們的健康狀況也引起粉絲關注。繼多賢與彩瑛因傷暫時缺席部分行程後，成員Momo近日也透露自己在巡演期間經歷嚴重牙痛，最終不得不在美國緊急拔牙，引發外界熱議。

Momo日前透過粉絲通訊平台Bubble分享當時的情況。她表示，在芝加哥演出期間突然感到牙齒劇烈疼痛，甚至痛到整晚無法入睡。隔天一早她緊急前往當地診所就醫，醫生檢查後發現，她過去接受過神經治療的牙齒出現惡化情況，若要保留牙齒，理想做法是回韓國接受更完整的治療。

不過，由於TWICE當時仍有多場北美巡演尚未完成，加上返韓後的行程同樣緊湊，Momo坦言幾乎沒有時間安排治療。她透露，這顆牙齒原本並非一定要拔除，但因疼痛持續加劇，止痛藥也難以緩解，在多方考量後最終決定在美國直接拔牙，並計畫等歐洲巡演結束後再進行植牙治療。

Momo也向粉絲表示，剛拔完牙後臉部出現明顯腫脹，對粉絲表達歉意，坦言雖然身體不適，但仍會努力完成演出。這番話也讓許多粉絲感到心疼。

事實上，TWICE這次世界巡演自去年7月展開後，行程一直相當密集。多賢在今年2月被診斷出腳踝骨折，而彩瑛則因腰部疼痛缺席部分北美場次；另外，定延與Mina過去也曾因發燒等健康因素暫停部分演出。

根據目前公布的巡演安排，TWICE完成北美場後，4月底還將接續前往日本及歐洲多個國家演出，平均每月演出次數接近10場。長途飛行與高強度舞台表演，也被外界認為是成員身體負荷持續增加的重要原因。

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