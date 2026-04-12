南韓電子入境卡刪爭議欄位 盛世美顏主播嗨喊玩一波

王偊菁開心在臉書發文激曬大啖泡菜鍋辣照。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕南韓電子入境卡日前將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，遭我國外交部反制，10日韓方將系統改版，刪除原本引發爭議欄位，不料這項進展引發中國網友議論，甚至有人崩潰急喊「南朝鮮跪了」，有「盛世美顏」美名的三立新聞台主播、《前進新台灣》主持人王偊菁反而大嗨。

王偊菁昨在臉書發文不改新聞專業和幽默愛開玩笑本性，先說明新聞事件：「南韓電子入境卡『國家』欄位恢復先前，可以選擇『台灣』；『前一出發地』與『下一目的地』欄位原本會顯示『中國台灣』，也已經被移除。」

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接著王偊菁才爆笑激喊：「好想去玩一波。」同時曬出大啖泡菜鍋辣照，讓一票網友粉絲全笑翻。

南韓電子入境卡系統已改版，將我國錯誤標為「中國（台灣）」的「前一出發地」及「下一目的地」欄位刪除。（資料照，記者方瑋立翻攝）

南韓政府先前在電子入境卡系統中的「前一出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣錯列為「中國（台灣）」，我方為此計畫將台灣出入境文件中對南韓的標注改為「KOREA（SOUTH）」，韓方日前回覆我國，該系統正進行內部行政、技術研議，更新電子入境卡系統。

10日爭議欄位修改後，我國外交部也表示此舉有助兩國民眾往來與交流。

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