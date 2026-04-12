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娛樂 日韓

3670專訪三》首站選台灣！導演朴俊浩羨慕同志盛況：盼南韓有這樣的未來

導演朴俊浩其實曾來台灣參加同志大遊行，一直很希望電影能在台灣上映。（記者潘少棠攝）導演朴俊浩其實曾來台灣參加同志大遊行，一直很希望電影能在台灣上映。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕以脫北者同志為題材的南韓電影《3670》已在台上映，導演朴俊浩、男主角曹有鉉近期來台宣傳，並接受本報專訪，導演朴俊浩表示，當初在籌備過程中，就有來台灣參加同志大遊行，當初就發願「電影想要在台灣上映」，如今也算是夢想成真。

這並非兩人第一次來台，曹有鉉在9年前的家族旅行來過台灣，曾經放過天燈，朴俊浩也稱自己也放過天燈，笑說：「我們的天燈在天空上相遇了。」此趟來台，曹有鉉分享品嘗了鼎泰豐美食，這幾天還騎著YouBike到處逛逛，身為游泳教練的他還真的去中正紀念堂附近的運動中心游泳，好好體驗在台生活。

朴俊浩（左）、曹有鉉都分別來過台灣，也都曾經放過天燈。（記者潘少棠攝）朴俊浩（左）、曹有鉉都分別來過台灣，也都曾經放過天燈。（記者潘少棠攝）

台灣是亞洲首個同志合法化的國家，也是海外第一個上映的地方，導演朴俊浩分享，其實同志類型、性別認同的電影，加上又是獨立製作，可以上映的地方本來就有限，當初在拍攝過程中，就有跟曹有鉉說：「希望電影上映後可以到台灣。」

《3670》金賢睦（左起）、導演朴俊浩、曹有鉉一起到西門町6號出口外的彩虹地標拍照。（好威提供）《3670》金賢睦（左起）、導演朴俊浩、曹有鉉一起到西門町6號出口外的彩虹地標拍照。（好威提供）

朴俊浩說道：「我在籌備這個電影的期間有先來台灣，有觀摩台灣同志社群的活動，這邊同志群體發展非常活躍，希望韓國以後也能像台灣一樣，有著這樣的未來就好了。」反之，南韓雖然不像台灣如此開放，不過朴俊浩也希望能夠介紹南韓的同志文化，像是玩桌遊、喝酒等文化給台灣朋友。

導演朴俊浩希望藉由《3670》，也能讓台灣觀眾了解南韓同志的文化。（好威提供）導演朴俊浩希望藉由《3670》，也能讓台灣觀眾了解南韓同志的文化。（好威提供）

2023年10月，朴俊浩有親自來台參加同志大遊行，雖然是抱著旅遊放鬆的心態，不過在旅行的過程中，也變得好像在場勘一樣。被問到與南韓的同志遊行有何不同？朴俊浩表示：「我們韓國辦的活動很像社會運動，有一方支持，教會的一方反對，真的是很激烈，台灣反而很輕鬆，大家穿著很露的衣服，有一種派對的感覺，很開心。」

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