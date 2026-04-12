自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

3670專訪二》曹有鉉自嘲「像被揍的金秀賢」 辭掉游泳教練簽經紀約：職業欄是演員了

曹有鉉本人長相帥氣又幽默，比電影更加圈粉了。（記者潘少棠攝）曹有鉉本人長相帥氣又幽默，比電影更加圈粉了。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕韓星曹有鉉憑藉著電影《3670》開知名度，獲封「忠武路新星」稱號，被問到影迷稱他長得有點像金秀賢，曹有鉉坦言其實20多歲時確實常常被這樣說，自己也覺得有一點點像，只是當然沒有金秀賢那麼帥，「金秀賢的臉被揍一拳，大概就是我的臉了！」幽默回應笑翻眾人。

曹有鉉在《3670》中有些角度相當神似金秀賢。（好威提供）曹有鉉在《3670》中有些角度相當神似金秀賢。（好威提供）

其實曹有鉉跟《3670》中的哲俊一樣，都是到離鄉背井在外地打拼，曹有鉉很早就從大邱到首爾工作，「我雖然不是說像脫北者是抱著必死決心，真的被人拿槍比，但是不管從哪到哪，我們都有從異地重新開始的勇氣。」

曹有鉉受訪回應都相當具體，言談上聽不出來是個新人。（記者潘少棠攝）曹有鉉受訪回應都相當具體，言談上聽不出來是個新人。（記者潘少棠攝）

曹有鉉現年34歲，在拍攝《3670》前遇過一段艱辛的時光，從外送員、物流中心理貨員、游泳教練等等，通常都是深夜時段的力氣活，才能賺多一點錢。他坦言很自卑，很多苦惱，就連《3670》拍完都懷疑「我能夠作為一個演員活下去嗎？」、「我真的喜歡這份工作嗎？」儘管經歷過徬徨的時段，在《3670》上映之後，他被越來越人關注，曹有鉉認為自己很幸運，「雖然我曾經辛苦到快累翻了，但原來我不是走在不對的方向，而是好的那條路。」

對於家人的問題，曹有鉉也大方回應。（記者潘少棠攝）對於家人的問題，曹有鉉也大方回應。（記者潘少棠攝）

他形容自己像顆種子，導演朴俊浩是農夫，如今這顆種子被發現了，經由灌溉，現在長成一棵大樹。曹有鉉笑說，一個月前把游泳教練的工作辭掉了，在入圍青龍獎最佳新人之後，最大的變化就是簽了經紀公司，「以前我不能靠演員這份工作吃飯，現在我終於可以在職業欄上寫『演員』了，我也有正在拍攝的作品，以及預計要拍攝的作品。」

曹有鉉以《3670》獲封忠武路新星稱號，成功翻身。（翻攝自YouTube）曹有鉉以《3670》獲封忠武路新星稱號，成功翻身。（翻攝自YouTube）

曹有鉉的弟弟曹侑珉（左）是足球選手，他的太太正是女團T-ara的成員昭妍。（翻攝自IG）曹有鉉的弟弟曹侑珉（左）是足球選手，他的太太正是女團T-ara的成員昭妍。（翻攝自IG）

曹有鉉與《3670》中的哲俊一樣，都離鄉背井到外地打拚。（好威提供）曹有鉉與《3670》中的哲俊一樣，都離鄉背井到外地打拚。（好威提供）

曹有鉉的弟弟曹侑珉是足球國手，弟媳則是T-ara的成員昭妍。他提到，雖然與弟弟走的類型完全不同，不過上球場跟上台表演一樣，都是經過長時間訓練展現出來，弟弟給予他很多靈感，也十分尊敬弟弟，而父母也很支持他的演藝之路，讓他感到十分慶幸。記者提到，由於同志族群很喜歡T-ara的歌曲，為何電影中沒有使用？朴俊浩笑說除了版權費很高之外，「因為很多人刻板印象就是gay喜歡女團歌，我就偏不要用。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

相關新聞

3670專訪一》曹有鉉演活脫北同志！導演朴俊浩認了「選角不看性向」：我簡直挖到寶

3670專訪三》首站選台灣！導演朴俊浩羨慕同志盛況：盼南韓有這樣的未來

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中