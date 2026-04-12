3670專訪二》曹有鉉自嘲「像被揍的金秀賢」 辭掉游泳教練簽經紀約：職業欄是演員了

曹有鉉本人長相帥氣又幽默，比電影更加圈粉了。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕韓星曹有鉉憑藉著電影《3670》開知名度，獲封「忠武路新星」稱號，被問到影迷稱他長得有點像金秀賢，曹有鉉坦言其實20多歲時確實常常被這樣說，自己也覺得有一點點像，只是當然沒有金秀賢那麼帥，「金秀賢的臉被揍一拳，大概就是我的臉了！」幽默回應笑翻眾人。

曹有鉉在《3670》中有些角度相當神似金秀賢。（好威提供）

其實曹有鉉跟《3670》中的哲俊一樣，都是到離鄉背井在外地打拼，曹有鉉很早就從大邱到首爾工作，「我雖然不是說像脫北者是抱著必死決心，真的被人拿槍比，但是不管從哪到哪，我們都有從異地重新開始的勇氣。」

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曹有鉉受訪回應都相當具體，言談上聽不出來是個新人。（記者潘少棠攝）

曹有鉉現年34歲，在拍攝《3670》前遇過一段艱辛的時光，從外送員、物流中心理貨員、游泳教練等等，通常都是深夜時段的力氣活，才能賺多一點錢。他坦言很自卑，很多苦惱，就連《3670》拍完都懷疑「我能夠作為一個演員活下去嗎？」、「我真的喜歡這份工作嗎？」儘管經歷過徬徨的時段，在《3670》上映之後，他被越來越人關注，曹有鉉認為自己很幸運，「雖然我曾經辛苦到快累翻了，但原來我不是走在不對的方向，而是好的那條路。」

對於家人的問題，曹有鉉也大方回應。（記者潘少棠攝）

他形容自己像顆種子，導演朴俊浩是農夫，如今這顆種子被發現了，經由灌溉，現在長成一棵大樹。曹有鉉笑說，一個月前把游泳教練的工作辭掉了，在入圍青龍獎最佳新人之後，最大的變化就是簽了經紀公司，「以前我不能靠演員這份工作吃飯，現在我終於可以在職業欄上寫『演員』了，我也有正在拍攝的作品，以及預計要拍攝的作品。」

曹有鉉以《3670》獲封忠武路新星稱號，成功翻身。（翻攝自YouTube）

曹有鉉的弟弟曹侑珉（左）是足球選手，他的太太正是女團T-ara的成員昭妍。（翻攝自IG）

曹有鉉與《3670》中的哲俊一樣，都離鄉背井到外地打拚。（好威提供）

曹有鉉的弟弟曹侑珉是足球國手，弟媳則是T-ara的成員昭妍。他提到，雖然與弟弟走的類型完全不同，不過上球場跟上台表演一樣，都是經過長時間訓練展現出來，弟弟給予他很多靈感，也十分尊敬弟弟，而父母也很支持他的演藝之路，讓他感到十分慶幸。記者提到，由於同志族群很喜歡T-ara的歌曲，為何電影中沒有使用？朴俊浩笑說除了版權費很高之外，「因為很多人刻板印象就是gay喜歡女團歌，我就偏不要用。」

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