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娛樂 電視

「性感女神」結婚6年慘遇渣夫出軌 淨身出戶「豪門變清潔工」

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾漢良與「性感女神」朱珠攜手主演的電視劇《蜜語紀》今（13日）於愛奇藝首播。劇中朱珠飾演的「許蜜語」在結婚六週年當天慘遇丈夫出軌，她毅然選擇淨身出戶、告別豪門。為了生存，她從飯店清潔工基層做起，展開一場華麗重生，並與鍾漢良飾演的王牌經理人「紀封」相遇，兩人在職場與情感中並肩作戰。

朱珠在《蜜語紀》飾演「許蜜語」。（愛奇藝國際站提供）朱珠在《蜜語紀》飾演「許蜜語」。（愛奇藝國際站提供）

4月3日播出的情感刑偵劇《鋼鐵森林》則由井柏然、蔡文靜、秦俊杰領銜主演。故事從一具神祕女屍展開，死者身上遺留的金箔線索，竟與五年前震驚社會的「817殺警案」息息相關。蔡文靜飾演的女警「周瑾」為查明兄長殉職真相投身一線，一步步踏入充滿詭譎與陰謀的真相核心。

鐘漢良在《蜜語紀》飾演「紀封」。（愛奇藝國際站提供）鐘漢良在《蜜語紀》飾演「紀封」。（愛奇藝國際站提供）

井柏然此次挑戰高難度角色，飾演犯罪心理教授「江寒聲」。他將禁慾、腹黑與偏執特質完美融合，卻在面對暗戀十年的「周瑾」時，瞬間切換成患得患失的「戀愛腦」。

井柏然在《鋼鐵森林》飾演「江寒聲」。（愛奇藝國際站提供）井柏然在《鋼鐵森林》飾演「江寒聲」。（愛奇藝國際站提供）

對於這次的詮釋，井柏然幽默形容角色帶有一種「淡淡的瘋感」，處於一種「小狼狗」的狀態。尤其劇情進入後段，隨著「周瑾」與擔任臥底的前任「蔣誠」久別重逢，三人隨即陷入情感張力滿點的「三角修羅場」，情感張力十足。

井柏然（右）、蔡文靜（左）在《鋼鐵森林》先婚後愛。（愛奇藝國際站提供）井柏然（右）、蔡文靜（左）在《鋼鐵森林》先婚後愛。（愛奇藝國際站提供）

鐘漢良在《蜜語紀》飾演「紀封」。（愛奇藝國際站提供）鐘漢良在《蜜語紀》飾演「紀封」。（愛奇藝國際站提供）

蔡文靜在《鋼鐵森林》飾演「周瑾」。（愛奇藝國際站提供）蔡文靜在《鋼鐵森林》飾演「周瑾」。（愛奇藝國際站提供）

井柏然在劇中飾演犯罪心理教授「江寒聲」，帶著禁慾又腹黑、偏執的角色特質，在面對暗戀多年的「周瑾」時，又變成戀愛腦，在「先婚後愛」的狀態下，更顯得對這段感情患得患失。井柏然自己都形容，這次的角色帶有淡淡的瘋感，是一個「小狼狗」的狀態。後續「周瑾」與臥底前任「蔣誠」重逢，進化成三角戀愛修羅場，情感張力十足。

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