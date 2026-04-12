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3670專訪一》曹有鉉演活脫北同志！導演朴俊浩認了「選角不看性向」：我簡直挖到寶

朴俊浩（左）、曹有鉉接受專訪，侃侃而談《3670》的拍攝秘辛。（記者潘少棠攝）朴俊浩（左）、曹有鉉接受專訪，侃侃而談《3670》的拍攝秘辛。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕南韓電影《3670》去年獲得青龍獎最佳新演員、最佳新導演雙項提名，男主角曹有鉉、導演朴俊浩近期旋風來台並接受專訪，記者好奇問導演，是否得知當初《3670》在高雄電影節被命名為《大都會愛的迫降》？朴俊浩笑說當時就有影迷告訴他此事，曹有鉉第一次聽到覺得很有趣，記者也大讚他「那你就是玄彬了」，曹反應很快幽默回應：「那麼金賢睦是孫藝真了！」

《3670》講述脫北者哲俊在鼓起勇氣加入一場聯誼之後，意外踏入南韓的同志社群，開啟了一段孤獨又掙扎的新生活。這是導演朴俊浩第一部劇情長片，自2017年先寫了短片劇本，但考量到同志電影在南韓比較小眾，加上引發同志族群反彈，因此一度擱置這個劇本，一直到2022年他才下定決心，要拍成長篇電影，在2024年2月拍攝。

曹有鉉過去沒沒無聞，憑藉著《3670》受到電影界矚目。（記者潘少棠攝）曹有鉉過去沒沒無聞，憑藉著《3670》受到電影界矚目。（記者潘少棠攝）

男主角曹有鉉並非一線演員，他在首爾獨立電影節的表演獲得朴俊浩關注，邀請他來試鏡，之後成功入選。被問到當初怎麼不找較有知名度的男星來演出？朴俊浩坦言，確實有人建議他找比較紅的演員，但在正式見面之後，發現與想像中不合，「因為脫北者、同志這個角色特性，如果是大家都知道的臉，會沒辦法入戲，覺得很假，完全是新人，才會覺得他真的是脫北者。」

結果曹有鉉的表現大受好評，朴俊浩直呼「我完全就是找到了個寶藏」，因為「哲俊」是個很難的角色，觀眾要感受他的魅力，才會吸引他們去看那部電影。曹有鉉則笑說，連媽媽都說他的氛圍很像脫北者同志。

導演朴俊浩（圖）對曹有鉉讚譽有加。（記者潘少棠攝）導演朴俊浩（圖）對曹有鉉讚譽有加。（記者潘少棠攝）

過去曾有導演分享，在拍攝同志片時，反而更希望由「直男」演出同志一角。記者小心翼翼，還等到曹有鉉先行離場才詢問朴俊浩，在選角之前，演員的「性向」是否是考量之一？朴俊浩對這個說法感到好奇，不過強調選角最重要的還是演員是否適合角色，不管他是直男還是gay，只要適合都OK。

曹有鉉在《3670》中有著精彩演出，讓導演朴俊浩忍不住大讚像挖到寶。（好威提供）曹有鉉在《3670》中有著精彩演出，讓導演朴俊浩忍不住大讚像挖到寶。（好威提供）

曹有鉉在片中飾演一位同志，現實中是否有被同性示愛過的經驗？他分享在電影院打工時被跨性別者搭訕問聯絡方式之外，有一次搭乘地鐵末班車回家，明明位子很空，有一個阿公硬要坐他旁邊，手放在他大腿上面，本來以為只是關懷孫子的感覺，沒想到手卻越摸越上面，讓曹有鉉嚇傻立刻跑遠，「我都沒有遇過正常搭訕，也沒有帥哥男性對我釋出好感，好可惜喔！」他也分享，相較於哲俊求愛時畏畏縮縮，自己是更積極接近對方的類型，但如果要到交往會有很長一段觀察期。

曹有鉉（左）、金賢睦在《3670》中有相當精彩的對手戲。（好威提供）曹有鉉（左）、金賢睦在《3670》中有相當精彩的對手戲。（好威提供）

他在片中大秀八塊肌好身材，本身就熱愛運動的他，稱沒有特別做身材管理，只要努力維持住身材就好。被問到肌肉還在不在，曹有鉉說：「消失了一點點。」不過由於不少同志電影都有床戲等激烈親密戲，《3670》卻反其道而行，導演朴俊浩分享：「最大的理由是，哲俊在這部電影中比起在找肉體，更希望找到感情交流的同伴，肉體方面、性關係不是很重要的部分。」電影已在台上映。

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