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娛樂 電視

吳慷仁竟是「最可怕的枕邊人」 PUA老婆還不夠...認了「曾對岳母下毒手」

吳慷仁在《危險關係》化身PUA大魔王。（愛奇藝國際站提供）吳慷仁在《危險關係》化身PUA大魔王。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁西進中國的首部電視劇《危險關係》開播後話題不斷，雖然電視收視稍顯冷清，但在OTT平台的表現尚可，在愛奇藝週榜位居第四名。吳慷仁與孫儷憑藉「教科書級別」的演技，將病態的情感操控演繹得令人不寒而慄，成功征服觀眾。

吳慷仁在《危險關係》監視孫儷。（愛奇藝國際站提供）吳慷仁在《危險關係》監視孫儷。（愛奇藝國際站提供）

吳慷仁（左）在《危險關係》飾演精神科醫師「羅梁」。（愛奇藝國際站提供）吳慷仁（左）在《危險關係》飾演精神科醫師「羅梁」。（愛奇藝國際站提供）

劇中，孫儷飾演的理性教授「顏聆」為查明閨密命案深入險境，卻不知自己早已步入陷阱。吳慷仁飾演的心理醫生「羅梁」正是幕後大魔王，他鎖定「顏聆」並與其結婚，透過精密的情感操控讓對方陷入孤立無援。

孫儷（左起）、吳慷仁在《危險關係》走向婚姻。（愛奇藝國際站提供）孫儷（左起）、吳慷仁在《危險關係》走向婚姻。（愛奇藝國際站提供）

孫儷（左）在《危險關係》一步步落入吳慷仁的陷阱。（愛奇藝國際站提供）孫儷（左）在《危險關係》一步步落入吳慷仁的陷阱。（愛奇藝國際站提供）

對於首次合作，孫儷大讚吳慷仁是「非常優秀的影帝」。吳慷仁則坦言當初接演時相當糾結，擔心表演落入俗套：「羅梁這個角色很困難，前期要拿捏若有似無的分寸，不能讓人反感。」他剖析角色時直言：「以結果來說，他是一個不該存在於這個世界上的人，是壞人，但同時又非常了解人性，甚至享受自己生病的狀態，這種複雜性才是最可怕的地方」。

孫儷（左）在《危險關係》不知不覺被吳慷仁（右）洗腦。（愛奇藝國際站提供）孫儷（左）在《危險關係》不知不覺被吳慷仁（右）洗腦。（愛奇藝國際站提供）

孫儷（左）在《危險關係》一步步落入吳慷仁（右）的溫柔陷阱。（愛奇藝國際站提供）孫儷（左）在《危險關係》一步步落入吳慷仁（右）的溫柔陷阱。（愛奇藝國際站提供）

孫儷在《危險關係》有悲慘的過去。（愛奇藝國際站提供）孫儷在《危險關係》有悲慘的過去。（愛奇藝國際站提供）

孫儷在《危險關係》飾演大學教授「顏聆」。（愛奇藝國際站提供）孫儷在《危險關係》飾演大學教授「顏聆」。（愛奇藝國際站提供）

孫儷（左）在《危險關係》走向吳慷仁（右）設下的圈套，兩人共組家庭。（愛奇藝國際站提供）孫儷（左）在《危險關係》走向吳慷仁（右）設下的圈套，兩人共組家庭。（愛奇藝國際站提供）

孫儷在《危險關係》飾演大學教授「顏聆」。（愛奇藝國際站提供）孫儷在《危險關係》飾演大學教授「顏聆」。（愛奇藝國際站提供）

吳慷仁在《危險關係》飾演擅長情感操控的危險人物。（愛奇藝國際站提供）吳慷仁在《危險關係》飾演擅長情感操控的危險人物。（愛奇藝國際站提供）

在最新釋出的結局預告中，覺醒後的「顏聆」聯合警方收網，與「羅梁」在急促的警笛聲中正面對峙。「羅梁」竟當場坦承曾對岳母下毒手，更冷血直言：「我不能讓她活著，她會破壞我們的關係。」這句話徹底擊碎了「顏聆」最後的心理防線，情緒瞬間失控爆發。據悉，為了呈現這場最關鍵的對決，劇組不惜耗時兩天反覆打磨，將兩人的情感拉扯推向極致。《危險關係》現於愛奇藝國際版熱播中。

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