柳會勝沒有退團！N.Flying有舞蹈夢 跳LUCY健康操笑翻台粉

N.Flying柳會勝沒有退團，個人演唱展現高音實力唱功與舞台感染力。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓人氣樂團N.Flying一連兩天在台大體育館舉行《2026 N.Flying FAN CONCERT‘Let’s have some little talk’ in TAIPEI》，這是N.Flying第一次舉辦FAN CONCERT（粉絲演唱會），主唱柳會勝說：「希望能和粉絲們一起聊聊日常！」有趣的是，最近柳會勝意外成為韓網討論焦點，因為他的韓文名字「회승」跟ENHYPEN的前成員羲承「희승」很像，網友一度以為柳會勝退團了，原來只是誤會一場。

N.Flying以豐富舞台與互動橋段打造專屬N.Fia的夢幻之夜，五位成員展現音樂實力與滿滿團魂。（SHOWOFFICE提供）

N.Flying今晚開唱，驚喜翻唱太妍的《I》為活動揭開序幕，5位成員以黑灰色系襯衫造型登場，充滿舞台魅力帥氣指數爆表，讓現場粉絲聽得如癡如醉，結束後由隊長李承協率先向粉絲們熱情問候，並表示：「開場選擇《I》這首歌，是希望能和粉絲們一起翱翔天際！」

請繼續往下閱讀...

N.Flying成員分享私藏照片與背後故事，呈現出充滿默契的團體魅力。（SHOWOFFICE提供）

FAN CONCERT少不了互動環節，在「N.Flying的瑣碎相簿」中，成員大方分享手機內私藏照片，邀請粉絲一起猜是誰的手機相簿。首張「車勳背影照」一曝光馬上引發熱烈討論，拍攝者「柳會勝」大方分享：「一張是認真躲藏的模樣、另一張則是車勳即將下水要全身濕透前的照片。」並打趣的說，「所以這次主題是世事難料」，引發現場一陣爆笑。

N.Flying徐東成以溫柔細膩的聲線帶領觀眾沉浸在專屬於他的音樂情緒之中。（SHOWOFFICE提供）

第二組照片是車勳拍攝李承協和徐東成躺在沙發上休息的樣子，車勳說：「我總共拍了3張，這是最後一張所以承協才會在憋笑。」與粉絲分享工作室的休息日常。第三組則李承協公開成員們首次參加音樂節的照片，柳會勝說那是新人時期的照片，「當時帶著雀躍的心情表演，也和大家一起度過音樂節」，成員間逗趣互動讓現場笑聲不斷。

N.Flying金宰鉉以中文向粉絲深情告白，真摯話語展現滿滿誠意。（SHOWOFFICE提供）

N.Flying也特別準備SOLO表演，由隊長李承協率先登場，為全場粉絲深情演唱個人OST單曲《Last Spring》。鼓手金宰鉉則大秀舞技，帥氣表演《Standing Next to You》，大展反轉魅力。老么徐東成則用細膩溫柔嗓音帶來《Timeline》，讓粉絲又驚又喜。柳會勝則和金宰鉉深情對唱經典韓劇OST《All For You》，金宰鉉說：「這次會選擇這首歌，是因為以前和會勝一起去唱KTV都會唱這首，所以決定也唱給大家聽。」不只是大展歌喉，主唱柳會勝還精心準備服裝、完美重現SHINee經典神曲《Replay》。作為SOLO舞台的壓軸，吉他手車勳則帶來《We′re no different（彼此一般）》，熱血旋律搭配輕快節奏傳遞出動人情感，5人5色的SOLO舞台、誠意十足。

N.Flying車勳以清新又充滿情感的演出，展現自然溫暖的魅力。（SHOWOFFICE提供）

N.Flying的FAN CONCERT驚喜不斷，成員們挑戰人氣女團ILLIT的《NOT CUTE ANYMORE》、Energy的《星期五晚上》「16蹲」、LUCY健康體操，和人氣男團TWS的「傲嬌舞」，展開一場舞技大對決、拚進十足模樣相當可愛，粉絲也給予大聲歡呼、熱烈應援。

N.Flying翻唱經典中文歌曲，讓粉絲感動不已。（SHOWOFFICE提供）

而他們準備的驚喜還不只這些，這次他們也特別準備中文歌曲驚喜獻給N.Fia（官方粉絲名），包括經典台劇《想見你》的主題曲《想見你想見你想見你》，柳會勝說：「我想粉絲們會喜歡、所以特別獻給大家！」此外，他們還加碼演唱陳奕迅的經典歌曲《讓我留在你身邊》，前奏一響、全場驚呼不斷，N.Fia也送上最大聲的合唱，現場氣氛感動又溫馨。

N.Flying李承協深情詮釋個人單曲。（SHOWOFFICE提供）

活動接近尾聲，李承協透露，未來會有許多活動及演唱會，期待能盡快與N.Fia見面，宰鉉和東成特別準備中文向粉絲告白，表示「跟大家一起的時光很幸福」，讓粉絲感動又心動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法