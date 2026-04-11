自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柳會勝沒有退團！N.Flying有舞蹈夢 跳LUCY健康操笑翻台粉

N.Flying柳會勝沒有退團，個人演唱展現高音實力唱功與舞台感染力。（SHOWOFFICE提供）N.Flying柳會勝沒有退團，個人演唱展現高音實力唱功與舞台感染力。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓人氣樂團N.Flying一連兩天在台大體育館舉行《2026 N.Flying FAN CONCERT‘Let’s have some little talk’ in TAIPEI》，這是N.Flying第一次舉辦FAN CONCERT（粉絲演唱會），主唱柳會勝說：「希望能和粉絲們一起聊聊日常！」有趣的是，最近柳會勝意外成為韓網討論焦點，因為他的韓文名字「회승」跟ENHYPEN的前成員羲承「희승」很像，網友一度以為柳會勝退團了，原來只是誤會一場。

N.Flying以豐富舞台與互動橋段打造專屬N.Fia的夢幻之夜，五位成員展現音樂實力與滿滿團魂。（SHOWOFFICE提供）N.Flying以豐富舞台與互動橋段打造專屬N.Fia的夢幻之夜，五位成員展現音樂實力與滿滿團魂。（SHOWOFFICE提供）

N.Flying今晚開唱，驚喜翻唱太妍的《I》為活動揭開序幕，5位成員以黑灰色系襯衫造型登場，充滿舞台魅力帥氣指數爆表，讓現場粉絲聽得如癡如醉，結束後由隊長李承協率先向粉絲們熱情問候，並表示：「開場選擇《I》這首歌，是希望能和粉絲們一起翱翔天際！」

N.Flying成員分享私藏照片與背後故事，呈現出充滿默契的團體魅力。（SHOWOFFICE提供）N.Flying成員分享私藏照片與背後故事，呈現出充滿默契的團體魅力。（SHOWOFFICE提供）

FAN CONCERT少不了互動環節，在「N.Flying的瑣碎相簿」中，成員大方分享手機內私藏照片，邀請粉絲一起猜是誰的手機相簿。首張「車勳背影照」一曝光馬上引發熱烈討論，拍攝者「柳會勝」大方分享：「一張是認真躲藏的模樣、另一張則是車勳即將下水要全身濕透前的照片。」並打趣的說，「所以這次主題是世事難料」引發現場一陣爆笑。

N.Flying徐東成以溫柔細膩的聲線帶領觀眾沉浸在專屬於他的音樂情緒之中。（SHOWOFFICE提供）N.Flying徐東成以溫柔細膩的聲線帶領觀眾沉浸在專屬於他的音樂情緒之中。（SHOWOFFICE提供）

第二組照片是車勳拍攝李承協和徐東成躺在沙發上休息的樣子，車勳說：「我總共拍了3張，這是最後一張所以承協才會在憋笑。」與粉絲分享工作室的休息日常。第三組則李承協公開成員們首次參加音樂節的照片，柳會勝說那是新人時期的照片，「當時帶著雀躍的心情表演，也和大家一起度過音樂節」，成員間逗趣互動讓現場笑聲不斷。

N.Flying金宰鉉以中文向粉絲深情告白，真摯話語展現滿滿誠意。（SHOWOFFICE提供）N.Flying金宰鉉以中文向粉絲深情告白，真摯話語展現滿滿誠意。（SHOWOFFICE提供）

N.Flying也特別準備SOLO表演，由隊長李承協率先登場，為全場粉絲深情演唱個人OST單曲《Last Spring》。鼓手金宰鉉則大秀舞技，帥氣表演《Standing Next to You》，大展反轉魅力。老么徐東成則用細膩溫柔嗓音帶來《Timeline》，讓粉絲又驚又喜。柳會勝則和金宰鉉深情對唱經典韓劇OST《All For You》，金宰鉉說：「這次會選擇這首歌，是因為以前和會勝一起去唱KTV都會唱這首，所以決定也唱給大家聽。」不只是大展歌喉，主唱柳會勝還精心準備服裝、完美重現SHINee經典神曲《Replay》。作為SOLO舞台的壓軸，吉他手車勳則帶來《We′re no different（彼此一般）》，熱血旋律搭配輕快節奏傳遞出動人情感，5人5色的SOLO舞台、誠意十足。

N.Flying車勳以清新又充滿情感的演出，展現自然溫暖的魅力。（SHOWOFFICE提供）N.Flying車勳以清新又充滿情感的演出，展現自然溫暖的魅力。（SHOWOFFICE提供）

N.Flying的FAN CONCERT驚喜不斷，成員們挑戰人氣女團ILLIT的《NOT CUTE ANYMORE》、Energy的《星期五晚上》「16蹲」、LUCY健康體操，和人氣男團TWS的「傲嬌舞」，展開一場舞技大對決、拚進十足模樣相當可愛，粉絲也給予大聲歡呼、熱烈應援。

N.Flying翻唱經典中文歌曲，讓粉絲感動不已。（SHOWOFFICE提供）N.Flying翻唱經典中文歌曲，讓粉絲感動不已。（SHOWOFFICE提供）

而他們準備的驚喜還不只這些，這次他們也特別準備中文歌曲驚喜獻給N.Fia（官方粉絲名），包括經典台劇《想見你》的主題曲《想見你想見你想見你》，柳會勝說：「我想粉絲們會喜歡、所以特別獻給大家！」此外，他們還加碼演唱陳奕迅的經典歌曲《讓我留在你身邊》，前奏一響、全場驚呼不斷，N.Fia也送上最大聲的合唱，現場氣氛感動又溫馨。

N.Flying李承協深情詮釋個人單曲。（SHOWOFFICE提供）N.Flying李承協深情詮釋個人單曲。（SHOWOFFICE提供）

活動接近尾聲，李承協透露，未來會有許多活動及演唱會，期待能盡快與N.Fia見面，宰鉉和東成特別準備中文向粉絲告白，表示「跟大家一起的時光很幸福」讓粉絲感動又心動。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中