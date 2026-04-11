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娛樂 最新消息

60歲李麗珍竟撞臉苗可麗 全網震驚：好像雙胞胎

李麗珍（左）2022年入圍香港電影金像獎的宣傳舊照，近日被網友挖出直指撞臉苗可麗。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）李麗珍（左）2022年入圍香港電影金像獎的宣傳舊照，近日被網友挖出直指撞臉苗可麗。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕60歲香港女星李麗珍近日因一張舊照掀起討論，許多網友第一眼竟誤認為是來自台灣的苗可麗，2人的美貌相似意外引爆「撞臉」話題，大批網友紛紛湧入直指神情激似，甚至有人驚呼「好像雙胞胎！」

李麗珍（左二）近年較少出現在螢光幕前，仍偶爾透過社群分享生活近況。（翻攝自臉書）李麗珍（左二）近年較少出現在螢光幕前，仍偶爾透過社群分享生活近況。（翻攝自臉書）

李麗珍1980年代出道後憑藉甜美外型迅速走紅，曾演出《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》等作品，在90年代紅遍華語娛樂圈，是許多影迷粉絲心中的女神。沒想到，李麗珍過往的一張照片再度被翻出，她以精緻妝容入鏡，整體狀態依舊亮眼，但因拍攝角度與神韻巧合，網友們都在第一眼誤認成苗可麗，震驚直喊，「真的以為是苗可麗」、「完全認錯人」、「第一眼看錯」、「我還以為是姊妹，好像雙胞胎！」。

另一方面，苗可麗近年活躍於台灣戲劇與綜藝主持圈，憑藉直率個性與演技累積高人氣，也多次獲得戲劇獎項肯定。兩人雖然發展路線不同，卻因這次意外「撞臉」被放在一起比較，網友們也紛紛討論不同世代女星的相似魅力，隨著照片持續被轉傳，「李麗珍撞臉苗可麗」也成為社群熱議焦點。

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