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18歲韓女團成員暴瘦成竹竿人！「背部骨頭全凸出」粉絲看傻眼

tripleS成員采湲暴瘦現身宛如「竹竿人」。（翻攝自IG）tripleS成員采湲暴瘦現身宛如「竹竿人」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓24人女團tripleS近日在首爾舉行亞洲巡演《My Secret New Zone》演出，其中年僅18歲的成員采湲因身材過度骨感掀起討論，一段飯拍影片曝光，她轉身時「背面全是骨頭」，瘦到皮包骨的畫面讓粉絲們憂心健康狀況，直言「很擔心她會暈倒...」。

tripleS上週在慶熙大學和平殿堂舉行《My Secret New Zone》首爾場演出，年僅18歲的采湲在舞台上的身形意外成為焦點，一段流出的飯拍影片讓人看了都深感震驚，她在舞蹈動作轉向背面時，整個背部骨頭輪廓清晰可見，身形顯得極度纖細，自側面看上去宛如「竹竿人」幾乎沒有多餘肉感，粉絲們則憂心表示，「怎麼瘦成這樣」、「真的很擔心她會突然暈倒...」、「感覺需要好好增重」，對她的身體狀況感到相當擔憂。

粉絲們在心疼之餘，也將矛頭指向經紀公司Modhaus，希望公司能正視團員們的健康問題，認為在高強度行程與舞台壓力之下，偶像的身心狀況不應只靠短暫休息應付。近年韓國娛樂圈也多次出現偶像過度消瘦的討論，包括IVE成員LIZ、aespa成員Giselle都曾因身材過瘦引起話題，K-pop產業對身材管理的嚴苛標準，再度成為外界關注焦點。

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